«شوق» و«أمتار» تنتزعان خنجري الأبكار في منافسات اللقايا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ضمن منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى للهجن، شهد الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، أمس، التنافس على 8 رموز في الفترة المسائية لسن اللقايا، وذلك لمسافة 5 كلم، حيث شهد المنافسات، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، وبحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن.

وانتزعت «شوق» لحمد سعيد بن سالمين المنصوري، أول رموز أشواط اللقايا، بعد أن توجت بناموس وخنجر الأبكار المحليات، والجائزة المالية مليون درهم، حيث نجحت في إنهاء السباق في المركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.20.1 دقائق، فيما حلت في المركز الثاني «العفريت» لمحمد بن أحمد الخييلي، و«سيوف» لنايف بن عودة الحويطي في المركز الثالث. وحلقت «أمتار» لهادف حمد عفصان المنصوري، بناموس ورمز الشوط الرئيس الثاني، المخصص للقايا الأبكار المهجنات، بعد أن توجت بخنجر ومليون درهم، رغم المنافسة القوية مع بقية المطايا المشاركة في السباق، حيث تجاوزت خط النهاية مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.22.1 دقائق، وبفارق ثانية عن «غازية» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، التي حلت في المركز الثاني، و«مكرم» لعبد الله بن مظفر العامري التي احتلت المركز الثالث.

الجارح

واستطاع «الجارح» لسلطان بن جريو المنصوري، خطف درع الجعدان المحليات في الشوط الرئيس الثالث، بالإضافة إلى الجائزة المالية، وقدرها 800 ألف درهم، بعد أن أنهى مسافة السباق في زمن قدره 7.14.2 دقائق، مسجلاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات الفترة المسائية على الإطلاق، ومحطماً الأرقام السابقة المسجلة في سن اللقايا.

وتوج «مدمر» لحمد عبد الله الكتبي، بثاني رموز الجعدان، ورابع رموز اللقايا، بعد أن انتزع درع المهجنات في الشوط الرابع، بالإضافة إلى 800 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7.20.2 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «مصحصح» لحمد بن راشد بن غدير، وفي المركز الثالث جاء «الذيب» لمحمد بن سلطان الكتبي.

وتحولت المنافسات في أشواط الرموز، نحو فئة الإنتاج، حيث تمكنت «الزود» لحمد بن عبد الله فارس الدرعي، من خطف خنجر الشوط الخامس المخصص للأبكار المحليات الإنتاج، منهية السباق في زمن قدره 7.23.5 دقائق.

الذيبة

وشهد الشوط السادس للأبكار المهجنات الإنتاج، فوز «الذيبة» لراشد حمد بالزفنة العامري، بالناموس وخنجر الشوط، بالإضافة إلى مليون درهم، بعد أن احتلت المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 7.22.3 دقائق، فيما حلق «نهاب» لمظفر محمد بن خموشة العامري، بدرع الجعدان المحليات الإنتاج، في الشوط السابع، حيث قطع مسافة السباق في 7.24.00 دقائق.

وأهدى «الشهم»، مالكه سعيد سلطان بن مرخان الكتبي، آخر رموز سن اللقايا، بعدما توِّج بدرع الجعدان المهجنات من فئة الإنتاج، بجانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، بعد أن حل في المركز الأول بتوقيت قدره 7.19.00 دقائق.

وتوَّج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، الفائزين بالرموز، عقب ختام الأشواط الثمانية الرئيسة، وسط سعادة بالغة من ملاك الهجن الفائزة.

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تتواصل منافسات جائزة زايد الكبرى، اليوم الجمعة، بإقامة أشواط سن الإيذاع لمسافة 6 كلم، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، عبر 34 شوطاً، خصصتها اللجنة المنظمة لهذه السن، منها 20 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية، حيث يشتد الصراع على 8 رموز في الأشواط الرئيسة الثمانية الأولى في الفترة المسائية، منها 4 رموز للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات المفتوح، و4 رموز للإيذاع الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج.