ختام فعاليات «عام زايد الرياضية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حفل ختام فعاليات عام زايد الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، في دورتها الرابعة، بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، بنادي ضباط الشرطة، كما حضر الختام، العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعديد من كبار الضباط من المديرين العامين ومديري الإدارات واللاعبين المشاركين والحاصلين على المراكز الأولى.

بدأ حفل الختام، بكلمة للمقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، رحب فيها بالقائد العام والحضور، وأثنى على الدعم اللا محدود، من قبل القيادة لنشر الوعي الرياضي، والاهتمام بتنفيذ كافة برامج قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية الداخلية والخارجية، كما أكد أن فعاليات عام زايد الرياضية لهذا العام، شملت 24 مسابقة، شارك بالتنافس عليها خمس إدارات عامة، بنسبة 1385 مشاركاً عن العام السابق، الذي بلغ 1257 مشاركاً، وذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً في نسبة أعداد المشاركين.

وفي ختام المنافسات، توّج قائد عام شرطة رأس الخيمة، الإدارات الفائزة على المستوى الفردي والفرق، حيث حصد المركز الأول، مكتب القائد العام ونائبه، وجاءت إدارة الدفاع المدني في المركز الثاني، كما تُوجت بدرع التفوق العام، وحلت الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالمركز الثالث، ثم تلاها فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في المركز الرابع، وفي المركز الخامس، جاء فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية، في حين حصل على لقب بطل مسابقات عام زايد الرياضية، الملازم نايف أحمد بن جمعة، نظير مشاركته في جميع مسابقات القوى، وحصد أعلى عدد نقاط بها.