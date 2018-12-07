انطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي العالمي اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

بشعار «أركض في أبوظبي» ينطلق اليوم (الجمعة) ماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة يمثلون نخبة العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع، الذين سيجسدون أكبر مشاركة رياضية مجتمعية على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية الأولى للماراثون، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ويقام الماراثون بحلته العالمية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني الـ 47، وستكون البداية مع الماراثون لمسافة 42 كم والسباق المجتمعي 10 كم، اللذين سينطلقان في الساعة 6 صباحاً من أمام المقر الرئيس لأدنوك على كورنيش أبوظبي مروراً بقرية تراث الإمارات وسارية العلم الكبير في منطقة كاسر الأمواج ثم منطقة المارينا مول وإلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن، ثم يتجه مسار الماراثون لميناء زايد ومن ثم العودة باتجاه المبنى الرئيس لأدنوك، الذي سيكون النقطة الختامية للماراثون، في حين تنطلق السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 2.5 و 5 كم لمختلف الفئات والأعمار من فئات مجتمع أبوظبي، في تمام الساعة 10 صباحاً، دعماً لمجتمع رياضي مثقف وتعزيزاً لنمط الحياة الصحية.

تبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار، وسينال بطل النخبة لمسافة 42 كم فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسيّ المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية الـ10 كم، 5 كم، 2.5 كم.

وانطلاقاً من حرص القائمين على الماراثون واحتفاء بعام زايد، وتقديراً وعرفاناً لمسيرة المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ستحمل الكؤوس والميداليات الخاصة بالماراثون شعار «عام زايد».

من جهته، أشاد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة التنموية التي تجمع مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك التي أثمرت عن ماراثون أدنوك أبوظبي الذي يجسد أبهى الصور والمشاهد الحضارية لمجتمع الإمارات ويرسخ نهج الدولة في تعزيز التجمعات الإيجابية التي تنشر رسالة السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض زايد وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين، وتعكس أيضاً نهج المحبة والسلام والوئام في تعايش جميع الثقافات في موطن العطاء والتقدم.

مشاركة

تضم قائمة المشاركين في الماراثون 40 عداء من نخبة نجوم العالم مثل أبيرا كوم، هيلين بكيلي، ماريوس كيبسيريم، مريما محمد، أبراهام كيبتوم، ستانلي بيووت، جيليت بوركا وإيونيس شيبيشي. ومن بين أبرز العدّاءات اللواتي سيشاركن في سباق النخبة للسيدات أبابيل يشانيه.