ولي عهد الفجيرة يشهد انطلاقة «مكتوم الشرقي للصيد بالصقور»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاقة منافسات النسخة الثانية لبطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح في ساحة الاحتفالات بمنطقة مضب الفجيرة التي تستمر فعالياتها على مدى يومين، تحت إشراف وتنظيم مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، وجاء اليوم الأول حافلاً على صعيد أعداد المشاركة الكبيرة التي وصلت إلى 300 طير من مختلف أنحاء الدولة، والتنافس القوي للحصول على المراكز الأولى، وكسب الجوائز المالية التي تبلغ في مجملها مليون درهم توزع على 6 أشواط رئيسة.

حضر فعاليات البطولة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي راعي البطولة، والعميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة، وشريف حبيب العوضي، مدير المنطقة الحرة بالفجيرة عضو المكتب التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وجمع غفير من رموز الحركة الرياضية وعشاق الصيد بالصقور، حيث اطلعوا على مشاركات الصقارين الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة للتنافس في هذا الحدث الذي تزينت به إمارة الفجيرة.

افتتاح

ثمّن الشيخ مكتوم الشرقي، راعي البطولة، حضور سمو ولي عهد الفجيرة للمنافسات، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحفيز المشاركين إلى تقديم أقصى طاقاتهم، ورفع درجة المنافسة، لتواصل البطولة المضي قدماً بهذه الخطوات الواثقة، لتأكيد موقعها على أجندة البطولات السنوية المتخصصة برياضة الصيد بالصقور على مستوى الدولة، فيما عبّر العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة، عن اعتزازه بالحضور الرسمي والشعبي الذي شهدته البطولة، الذي يعتبر أفضل دعم للبطولة التي ولدت كبيرة منذ انطلاقتها الموسم الماضي، وهو ما يحمّل الكثير من المسؤوليات لتكثيف الجهود من أجل أفضل ختام في اليوم الثاني والنسخ المقبلة للبطولة في السنوات المقبلة. وأضاف أن البطولة لم تشهد أي حالات اعتراضات، والتحكيم أنصف الجميع، وتم رصد التوقيت بأحدث الوسائل والتدقيق على الطيور المشاركة بكل شفافية.

نتائج

أما على صعيد النتائج الفنية لليوم الأول، فشهد شوط فئة الجير قرموشة فرخ فوز غدير سهيل سالم الكتبي بالمركز الأول بواسطة الطير «15» الذي قطع المسافة بزمن 17.288 ثانية، وجاء بالمركز الثاني سيف جمال سيف الحريز بواسطة الطير «كحال» بزمن 17.362 ثانية، وفي المركز الثالث غدير سالم بن غدير بواسطة الطير «20» بزمن 17.523 ثانية، وفي المركز الرابع فريق النخبة بواسطة الطير «F4» بزمن 17.721 ثانية، وحل في المركز الخامس أحمد راشد محمد الخيلي بواسطة الطير «أوزان» بزمن 17.745 ثانية، وتستكمل المنافسات اليوم بإقامة شوطي الجير بيور فرخ وفئة الجير شاهين فرخ، على أن تختتم البطولة غداً بفئة القرموشة جرناس وفئة الجير تبع جرناس.