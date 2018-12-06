10 آلاف يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن أعداد المشاركين والمجموعة الثانية من العدّائين العالميين، الذين سينافسون إلى جانب الرياضيين البارزين ضمن فئة النخبة في ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يقام في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى غداً الجمعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس، بحضور عارف العواني، الأمين العام للمجلس وأندريا ترابويو، مدير الماراثون، وفيديريكو روزا، مدير المتسابقين المشاركين، إلى جانب نخبة من العدّائين العالميين، وهم ستانلي بيووت، وماريوس كيبسيرم، وإيمانويل موتاي، وأبراهام كيبتوم، ويونيس تشيبتشي تشومبا.

وسينضم النجوم أبيرا كوما، وهيلين بكيلي، وماريوس كيبسيريم، وأبابيل يشانيه، ومريما محمد إلى المجموعة الأولى من العدّائين التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ويتقدمها أبراهام كيبتوم، مسجّل الرقم القياسي للماراثون النصفي، وستانلي بيووت، وجيليت بوركا، وإيونيس شيبيشي، ليبلغ مجموع نخبة العدائين العالمين المشاركين في الماراثون 40 مشاركاً.

ويبلغ إجمالي جوائز الماراثون 375 ألف دولار أميركي سيتم توزيعها على الفائزين، إذ يحصل بطل سباق الماراثون 42 كلم للرجال على 100 ألف دولار، ومثلها لفئة السيدات، فيما تتوزع باقي الجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في بقية الفئات.

مشاركة

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن عدد المسجلين في النسخة الأولى للماراثون حتى الآن بلغ 10 آلاف مشارك ومشاركة، والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار فتح باب التسجيل حتى نهاية اليوم الخميس، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه الكبير بتحقيق التطور الرياضي، تقود إلى مزيد من المنجزات الرياضية وتعزيز الشراكات مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والدولية، متقدماً بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، واهتمامه الكبير بهذه الشراكة الاستراتيجية التي أثمرت عن فكرة ماراثون أدنوك أبوظبي.

وأضاف العواني أن اللجنة المنظمة أكملت جميع التحضيرات لتقديم نسخة عالمية مميزة الخطط الداعمة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة وملتقى مميز للأبطال والرياضيين، مشيراً إلى أن الماراثون يمثل دعوة حقيقية لفئات المجتمع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة التي ستسهم في تحقيق التفاعل المجتمعي وضرورة جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية، كما ستعكس مسارات الماراثون معالم أبوظبي العمرانية والتاريخية.

من جهته، قال أندريا ترابويو، مدير ماراثون أدنوك أبوظبي: «إنه من المشجع أن نشهد الآلاف من الناس المشاركين في أحد السباقات الأربعة في النسخة العالمية الأولى لماراثون أدنوك أبوظبي، ويتكامل هذا مع العدائين الدوليين الذين سيشاركون في سباق النخبة، ومن بينهم حامل الرقم القياسي العالمي للماراثون النصفي».

سباق

بدوره، أكد فيديريكو روزا، مدير المتسابقين، أن الماراثون يضع نفسه بقوة على خريطة الأحداث العالمية، على الرغم من أنها النسخة الأولى، نظراً إلى مشاركة نخبة من العدائيين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الوقت المتوقع الذي سيستغرقه بطل سباق النخبة «رجال» نحو ساعتين وخمس دقائق، فيما يتوقع في فئة السيدات أن يستغرق الماراثون ساعتين وعشرين دقيقة.

من جهتهم، أعلن نخبة العدائيين العالميين التحدي وعزمهم على التنافس بقوة من أجل الفوز في الماراثون، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث لأول مرة.