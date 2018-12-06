شباب الأهلي يكسب الشارقة ويتصدّر دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهدت الجولة الثانية بدوري أقوياء اليد، التي أقيمت أول من أمس، وجاءت نتائجها لمصلحة أصحاب الأرض، صحوة كبيرة لفريق شباب الأهلي، حيث نجح في إيقاف مسيرة انتصارات فريق الشارقة منذ بدء الموسم، بالفوز على الملك بطل السوبر وكأس الإمارات بنتيجة 27/‏‏23، وهذا الانتصار منح شباب الأهلي الصدارة بجدارة، برصيد 6 نقاط، مثلت العلامة الكاملة، ومن جانبه، وعلى صالته، عاد النصر إلى سكة الانتصارات، بتغلبه على الجزيرة 23/‏‏19، ليعوض العميد تعادله المفاجئ في الجولة الأولى مع بني ياس، وبدوره، حقق فريق الوصل فوزاً منطقياً على ضيفه الوحدة، الوافد الجديد على ساحة المنافسة المحلية، وبنتيجة كبيرة، بلغت 23/‏‏17، والحال لم يختلف مع العين على الظفرة الضيف الجديد أيضاً بنتيجة 26/‏‏12، وبالعودة لأقوى وأهم مباراة في الجولة، فإن شباب الأهلي خطف الأضواء، ونجح في رد الدين لغريمه التقليدي الشارقة، والذي حقق الفوز عليه في بطولتي السوبر وكأس الإمارات، وقدّم شباب الأهلي مباراة كبيرة، ودانت له أفضلية اللعب والنتيجة، لفضل نجومية محترفه الجديد، البحريني حسين الصياد، والذي قدّم أوراق اعتماده بقوة في أول ظهور له، إلى جانب تألق الحارس عبد الرحمن خميس، ولم تفلح محاولات محترف الشارقة علي الزين في تغيير النتيجة، وقد أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بفارق 3 أهداف 14/‏‏11، بل وسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 7 أهداف بمنتصف الشوط 25/‏‏18، رغم المساعي الجادة من الشارقة، والتي لم تفلح أمام صلابة دفاع أصحاب الأرض، لينهوا اللقاء بنتيجة 27/‏‏23، وخرجت البطاقة الحمراء للاعب شباب الأهلي محمد يوسف للخشونة مع محترف الشارقة علي الزين.