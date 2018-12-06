زوارق «الفيكتوري» تتأهب لمونديال الفورمولا1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تكثف زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم، تحضيراتها لمنافسات الجولة السادسة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 (جائزة أبوظبي الكبرى)، التي تجرى أحداثها في العاصمة أبوظبي، غداً، بإقامة سباق الزمن، وبعد غد يجرى السباق الرئيس، لتحديد بطل الجولة، وتشارك زوارق الفيكتوري في منافسات فئة الفومولا 1 بزورقين، بقيادة بطل العالم أربع مرات، الإيطالي أليكس كاريلا، على متن زورق رقم 1، والذي خرج من السباق الرئيس لجائزة الهند الكبرى للزوارق السريعة في نوفمبر الماضي، بسبب عطل فني، في حين يشارك بطلنا الإماراتي المخضرم أحمد الهاملي، بزورق رقم 3، وكان قد جاء في المركز الثامن في الجولة الماضية، كما يشارك الفيكتوري في منافسات الفورمولا 4 (إف4-إس)، عبر بطلنا الصاعد أحمد الفهيم، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام في جائزة الهند الكبرى الشهر الماضي، وحصد للآن 63 نقطة في رصيده، ما يدفعه لمضاعفة جهوده في الجولة المقبلة، من أجل تحقيق الحلم ومعانقة اللقب العالمي الكبير.

وأعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، عن ثقته الكاملة في فريق الفيكتوري، والمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، بجائزة أبوظبي الكبرى، خصوصاً أن البطولة تقام في العاصمة الحبيبة، وأكد أن أبطال الفيكتوري عازمون هذه المرة على الفوز بلقب الجولة السادسة، بعد أن عاندهم الحظ في الجولات الماضية، مشيراً إلى أن الفريق جاهز، ويتوقع لجولة أبوظبي، أن تشهد منافسة قوية من الفرق العالمية المشاركة في البطولة، لكن الفيكتوري يستهدف دائماً تحقيق المراكز الأولى.