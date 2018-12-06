«دبي نبض الرياضة» يرصـد إنجازات 11 عاماً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أصدر مجلس دبي الرياضي كتاب «دبي نبض الرياضة»، يتضمن أهم الإنجازات والفعاليات الرياضة والمبادرات التي أطلقها المجلس من 2006 إلى 2017، وجعلت من دبي مدينة رياضية بامتياز، وتم توزيع الكتب مع صحيفة «البيان» أول من أمس، وصدر الكتاب في 138 صفحة، وتناول 8 محاور، ركز المحور الأول، على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتطرق إلى قرار إنشاء مجلس دبي الرياضي، بهدف تطوير الحركة الرياضية في إمارة دبي وخلق بيئة رياضية شاملة، تستجيب لمتطلبات المجتمع وإتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مواهبهم وتوجيهها إلى نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية.

مبادرات رائدة

وفي المحور الثاني الذي جاء تحت عنوان «مبادرات رائدة»، ركز الكتاب على أهم المبادرات وفي مقدمتها جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، التي أطلقها المجلس في 2008، وبرنامج حمدان بن محمد لإعداد القيادات الرياضية ونموذج التفوق الرياضي ومؤتمر دبي الرياضي الدولي ومختبر الابتكار الرياضي، التي تم تنظيمه في 4 مايو 2016 أمام المحور الثالث، فجاء تحت عنوان «مدينة رياضية» وتناول أبرز المنشآت والوجهات الرياضية في الإمارة.

ملتقى العالم

وتطرق المحور الرابع وكان عنوانه «ملتقى العالم» إلى أبرز الفعاليات العالمية التي استضافتها دبي بين 2006 و2017 مثل طواف دبي الدولي وبطولة العالم للرياضات الجوية وبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وبطولات الغولف ومعرض سبورت أكورد 2010، وملتقى الرياضة والسلام 2012، وملتقى المبدعين السنوي، وبطولة العالم للسباحة 2010، وبطولة العالم للسباحة للناشئين 2013 وكأس العالم للناشئين 2013 وكأس العالم للكرة الطائرة تحت 23 عاماً (2015) وغيرها من البطولات والأنشطة.

الرياضة أسلوب حياة

وفي المحور الخامس تناول الكتاب «الرياضة أسلوب حياة» وتطرق إلى جملة المبادرات والفعاليات التي تعزز ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع مثل دورة ند الشبا الرياضية ومبادرة حمدان للرياضة المجتمعية، وبرنامج النشاط البدني «نبض دبي»، وعالم دبي للرياضة والدورة الرياضية العمالية ومسيرة مكافحة السكري واليوم العالمي للنشاط البدني ودورة الأحياء السكنية ومسيرة المشي 24 ساعة وبطولات التحدي، وجاء المحور السادس تحت عنوان «من أجل المستقبل» الذي ركز على برامج تكوين الكوادر الرياضية المواطنة، والملتقى الدولي للاعبين المحترفين وتطوير البراعم والناشئين والبطولات المدرسية، وتناول المحور السابع الرياضات النوعية مثل تمكين المرأة ودورة الشيخة هند للسيدات وبطولات أصحاب الهمم، وغيرها من الفعاليات وتطرق المحور الأخير للتقدير العالمي، الذي حظي به مجلس دبي الرياضي من الهياكل والمنظمات الدولية.