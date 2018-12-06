سعيد بن مكتوم: التواجد في بطولة تحمل اسم زايد أكبر جائزة للرياضيين

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعرب بطلنا الأولمبي في الرماية، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، صاحب ذهبية آسيا، عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة عام زايد للرماية التي تنطلق منافساتها اليوم، على ميادين نادي العين للرماية والفروسية والغولف، مؤكداً أن التواجد في بطولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هو أكبر جائزة لأي رياضي إماراتي، بصرف النظر عن النتائج، وأشار الشيخ سعيد بن مكتوم، الذي سيقود منتخبنا الوطني في منافسات بطولة زايد، إلى أن كل رماة الإمارات، فائزون بالمشاركة في بطولة تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع، والدنا الشيخ زايد، رحمه الله، والذي قدم الكثير ليس للإمارات وحدها بل لكافة شعوب العالم، وعلى ميادين نادي العين تقام اليوم أيضاً بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» العالمية للرماية للسيدات، وتشهد البطولتان مشاركة من أفضل الرماة والراميات من مختلف دول العالم، يبلغ عددهم 187رامياً ورامية يمثلون 21 دولة، وستكون مسابقة بطولة رماية المسدس لمسافة 25 م هي أول مسابقة سيتم تتويجها في البطولتين «رجال وسيدات»، بعد انتهاء المنافسات.

الاجتماع الفني

وعقدت اللجنة الفنية، اجتماعاً للبطولتين، عصر أمس، بنادي العين مسرح البطولة، بحضور اللواء الركن عبد الله المهيري نائب رئيس اتحاد الرماية، وحسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، ود. محمد عامر المدير الفتي للاتحاد، وممثلي الفريق والرماة والراميات المشاركين في البطولتين.

وأكد اللواء عبدالله المهيري، أن الاتحاد سعى في عام زايد إلى ضم بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات إلى بطولة الشيخ زايد للرماية للرجال، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي والذي اعتمدهما سنوياً، مشيراً إلى أن هاتين البطولتين تمثلان للاتحاد أهمية بالغة للمساهمة في إعداد رماتنا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وأضاف اللواء المهيري: سعداء بأن يصل عدد المشاركين إلى 187 رامياً ورامية يمثلون 21 دولة، حيث أقيمت النسخة الأولى من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في قارة أوروبا وتحديداً في مدينة تودي الإيطالية، ثم انتقلت إلى أفريقيا في جمهورية مصر العربية، ثم ها هي اليوم في الإمارات قلب آسيا.

إشادة بالدعم

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، بتعاون وزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرماية والقوس والسهم ومجلس أبوظبي الرياضي، كما وجه الشكر إلى الجهات الراعية وفي مقدمتها الرعاة الرئيسيون، وهم: بنك أبوظبي الإسلامي، وجي كيه للاستثمار، واتصالات، ومجلس أبوظبي الرياضي، والمسعودي للسيارات، واللولو العالمية، إلى جانب الداعمين للحدث، و تعاونهم الدائم والمستمر مع الرماية.

مؤتمر اليوم

يعقد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، مؤتمراً صحافياً في الساعة الثالثة من ظهر اليوم، بحضور أحمد الجابري رئيس اللجنة المنظمة المحلية، وكمال الغريبي رئيس شركة جي كيه، وذلك للإعلان عن تفاصيل رعاية جي كيه للاستثمار، لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمي لرماية السيدات.