ديربي السلة بين الوصل والنصر اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة للدوري التمهيدي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، بإقامة 3 مباريات في الساعة السابعة مساءً، في كل من دبي وأبوظبي والعين، حيث يحل شباب الأهلي، حامل اللقب، ضيفاً على العين في صالة آل نهيان، والشارقة ضيفاً على بني ياس في بني ياس، فيما ستكون صالة نادي الوصل على موعد مع الديربي الكبير بين الوصل والنصر.

وتتصدر فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر، الترتيب برصيد 8 نقاط من 4 مباريات «علامة كاملة»، ويتقدم الشارقة بفارق التسجيل، ويأتي بعده شباب الأهلي، ثم النصر، فيما يحتل الوصل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من البطائح وبني ياس، والمركز السابع للجزيرة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن كل من الوحدة والظفرة والعين، المتشاركين المركز الأخير، وافتتحت الجولة مساء أمس، بمباراتين بين الجزيرة والبطائح، الظفرة والوحدة.

وكان الشارقة فاز في الجولة الماضية على حساب الوصل «91-76»، وشباب الأهلي على الظفرة «89-53»، والنصر على العين «93-61»، والبطائح على بني ياس «88-76»، والجزيرة على الوحدة «88-67».