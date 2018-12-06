أكثر من 800 رياضي في معرض بناء الأجسام

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الساعة 10 غدا، في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الثالثة من معرض «دبي لبناء الأجسام» ومعرض «النشاط والحيوية»، اللذين يقامان على مساحة عرض تفوق 16 ألف متر مربع ويستمر على مدار يومين.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 200 شركة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام. كما يشارك أكثر من 800 لاعب يتنافسون على فرصة الفوز بواحدة من 14 بطاقة تخولهم للمنافسة في بطولة المحترفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس في مقر مجلس دبي الرياضي وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلاله كل من غازي سبيل المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ونيك بلير، مدير معرض دبي لبناء الأجسام 2018، وجاي كاتلر الفائز بجائزة «مستر أولمبيا» أربع مرات، ودانا لين بيلي – خبيرة اللياقة الأميركية المعروفة، وكاي جرين - النجم العالمي الملقب بـ ’الوحش‘، في جناح ’دايناميك ماسل‘.

فخر

وقال غازي المدني: «نفخر برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي للنسخة الثالثة من معرض دبي لبناء الأجسام ومعرض دبي للنشاط والحيوية، ويسعدنا أن نقدم دعمنا ومساندتنا لهذا الحدث الكبير، حيث تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية وتوجهاً متزايداً نحو اعتماد نمط الحياة الصحي والنشط، والذي يظهر جلياً في الشعبية الواسعة والنمو السنوي لهذا النوع من الفعاليات، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان العام الماضي من المعرض حيث حضر أكثر من 18 ألف زائر إلى فعاليات المعرض في العام الماضي، ونحن مسرورون للغاية حيال النمو الكبير الذي تشهده دورة هذا العام من المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي.

وأضاف المدني: «من المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 25 ألف زائر، ويقام المعرض على مساحة عرض تفوق 16 ألف متر مربع، ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 200 من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، كما سيشارك أكثر من 800 رياضي في المعرض من بينهم نخبة من أبطال العالم في بناء الأجسام، ويوفر المعرض فرصاً للآلاف من عشاق اللياقة البدنية على المستوى المحلي للمشاركة في مسابقات رياضية وفعاليات لياقة بدنية على أعلى المستويات».

وتحتضن النسخة الثالثة من المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أبرز وأشهر الشخصيات الرياضية العالمية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بمواضيع الصحة والعافية.

4

يعتبر معرضا «دبي لبناء الأجسام» و«النشاط والحيوية» من أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي والتي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح المعرضان لزوارهما، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين أو من رواد الأندية الرياضية، فرصة التقاط الصور مع البطل الأميركي براين شو، حامل لقب أقوى رجل في العالم 4 مرات.