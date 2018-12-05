سيف وفاطمة يجسدان الدمج المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعتبر دمج أصحاب الهمم مع الأسوياء من المحاور المهمة للأولمبياد الخاص، حيث يتيح لذوي الإعاقة تنمية المستوى الفني، واكتساب مهارات الاندماج المجتمعي، ولذلك حرصت الأولمبياد الخاص على وجود مسابقات وفرق تضم الأسوياء، ويضم الفريق 40% من الأسوياء.

وقد جسّد هذه العلاقة التكاملية سيف حسن لاعب المنتخب الوطني ويتقن ألعاب كرة السلة، اليد ورياضة الشراع البحري، واللاعبة فاطمة المازمي في أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وقال سيف بهمة وحماس عاليتين: «أفضّل رياضات الشراع، وأتمرن 3 حصص في الأسبوع، كما أنني أستمتع بمشاركة أصدقائي من مختلف الفئات المجتمعية في رياضتي المفضلة».

وأوضحت فاطمة المازمي، أن الاختيار وقع عليها للمشاركة في الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهي لا تدخر جهداً في مساعدة أصحاب الهمم، وأن العلاقة تكاملية، ومشيرة إلى أنها تستمتع باللعب معهم، خصوصاً أنهم يقدمون شجاعة كبيرة في خوض المنافسات، ولديهم قدرات رياضية مميزة يسعون دائماً أن يقدموها.