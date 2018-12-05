احتفالية 100 يوم على انطلاق الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 أمس عن تفاصيل استضافة الألعاب العالمية الحدث الرياضي الإنساني الأضخم في العالم.

وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكشف في مؤتمر صحفي موسع عقد في فندق ويستن، امتد إلى 4 جلسات، عن التفاصيل لاستضافة البطولة والتي تنطلق من 14 إلى 21 مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، كما أعلن عن العد التنازلي بـ100 يوم على الاستضافة.

وتناولت فعاليات المؤتمر تقديم المنتخب الإماراتي المشارك بـ3002 رياضي كأكبر وفد مشارك في الأولمبياد الخاص، وعدد الدول المشاركة والذي سجل 192 دولة، كما تناول المتحدثون بعض الأمور الفنية والجوانب الإنسانية للأولمبياد الخاص وتأثير الرياضة الإيجابي على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، كم تم اختيار لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى شيخة القاسمي لحمل شعلة الأمل.

حضر وتحدث خلال الجلسة الأولى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

مؤسسة

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان الجابر في عام زايد نستلهم الرؤى، ونطبق الإرث على أرض الواقع في استضافة أكبر حدث إنساني يجمع 192 دولة على أرض زايد الخير، وبمشاركة 8 آلاف رياضي، نستلهم منهم أهمية الدمج المجتمعي، بمشاركة جميع طوائف المجتمع.

ونتشرف في أدنوك وهي مؤسسة تمثل عمود الاقتصاد الإماراتي، بأننا شركاء لأصحاب الهمم، وهي مسؤولية للمؤسسات والأفراد، ولذلك يجب علينا جميعاً تشجيع أصحاب الهمم لإظهار قدراتهم، والتعبير عن إمكانياتهم من خلال الرياضة.

فخر

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، كلنا فخر بمنتخب الإرادة الذي ينافس في 24 لعبة رياضية بروح الهمة العالية وتخطي التحديات مهما كانت، ونحن محظوظين في الأولمبياد الخاص الإماراتي بالدعم المطلق من قيادتنا الرشيدة .

ومن الرئيسة الفخرية للمؤسسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان إيماناً بأهمية أهداف المؤسسة الاستراتيجية التي ترمي إلى دمج اصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، ونحن على ثقة بأن جميع طوائف المجتمع سوف تدعم منتخب الإرادة الإماراتي.

مشاركةكما أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي أن مشاركة 192 برنامجاً المرة الأولى في تاريخ الأولمبياد وبزيادة 22 دولة، تعكس مدى الترحيب من جميع دول العالم، بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الرياضي المتفرد من نوعه على أرض الإمارات، وذلك الأمر يعكس اهتمام دولة الإمارات بالعمل الجماعي، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية.

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن العالم يترقب انطلاق الحدث العالمي ومع بدء العد التنازلي بـ100 يوم، نؤكد من خلاله مبادئ الشمولية والدمج ونعرض رؤى دولة الإمارات، التي هي قائدة التغيير والنجاح، وسنعرض قصة طفل من أصحاب الهمم يظهر عبقرية لكنه مهمل، لن نسمح بنقص الهمم وتراجعها، والأشخاص ذوو الإعاقات لديهم القدرة على الاندماج في المجتمع.

نجاح

أكد محمد عبدالله الجنيبي، إن أبناء الإمارات ومسؤوليها محظوظون بقيادتهم التي وفرت الدعم وسبل النجاح، والآن نحن في مرحلة جني الثمار، ونستضيف الألعاب العالمية أبوظبي 2019 أول مرة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وأشار إلى ارتفاع مستوى الترقب مع كل يوم في كافة أرجاء الدولة، وفي مختلف أنحاء العالم، مع وصولنا إلى المراحل الأخيرة من الاستعدادات والتجهيزات لإقامة هذا الحدث الضخم.

طلال الهاشمي: أنديتنا قدمت النخبة

قال طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، خلال كلمته بالحدث: بكل فخر واعتزاز بأولادنا نعلن اليوم خلال قمة أبوظبي، أن منتخب الإرادة سيشارك بـ 302 رياضي كأكبر وفد مشارك في الألعاب العالمية.

كما سيخوض المنافسات في 24 رياضة، بالإضافة إلى 70 مدرباً، وأضاف: نشكر الأندية التي قدمت لنا هؤلاء الأبطال، والذي يعكس جهدهم في التدريب والتأهيل. وواصل الهاشمي: التحدي وصل إلى مرحلة كبرى مع الألعاب الإقليمية المختتمة في أبوظبي، وخصوصاً في نوعية الرياضات المطروحة في الألعاب العالمية، ولذلك فإننا نثمّن جهد الشركاء.