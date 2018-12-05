سعيد بن طحنون وأحمد بن حشر يتوجان رماة العين

المصدر: داوود محمد - العين

كرم الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بحضورالشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، الفائزين والفائزات في بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن، التي أقيمت في نادي العين للرماية والفروسية، بمشاركة 100 رام ورامية من مختلف الفئات، واستمرت لمدة 3 أيام، تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بالعيد الوطني 47، ومئوية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشهدت إقبالاً وتنافساً كبيرين من أبناء دولة الإمارات، وعدد كبير من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة، ومتسابقين من الكويت. وأشار الشيخ سعيد بن طحنون في تصريح بعد تتويج الفائزين، أن فرحة الإمارات كبيرة، وهي تحتفي بعيدها الوطني الـ 47، ومئوية مؤسسها وباني حضارتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وهذه مناسبة نوجه فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

من جانبه أكد البطل الأولمبي، الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أننا بهذه المناسبة الوطنية بامتياز، نبارك لدولة الإمارات حكومة وشعبا، بالعيد الوطني الـ 47، هذه الاحتفالات التي تتزامن ومئوية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، راجين العلي القدير، أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات.