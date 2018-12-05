«الواصلة» تحلّق بناموس الحقايق في الجائزة الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن التي انطلقت أمس بميدان الوثبة للهجن في العاصمة أبوظبي، ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة.

كما حضر المنافسات الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وعدد غفير من ملاك ومحبي سباقات الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانطلقت المنافسات مع سن الحقايق لمسافة 8 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك عبر 20 شوطاً في الفترة المسائية، حيث حلقت «الواصلة» لمحمد سهيل بن عويضان العامري بناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، مسجلةً توقيتاً زمنياً قدره 5.52.2 دقائق، وفاز «رعد» لحميد عمر بخيت المنصوري بناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان، وأحرز المركز الأول بتوقيت زمني قدره 5.50.2 دقائق.

وشهدت أشواط الحقايق منافسة قوية بين المطايا المشاركة، من أجل حصد المراكز الأولى والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إذ يبلغ إجمالي الجوائز 100 مليون درهم، إضافة إلى 36 رمزاً للأشواط الرئيسة.

وأسفرت النتائج عن فوز «شواهين» لسالم حمد سالم الكتبي بالشوط الثالث للأبكار، بعد أن عبرت خط النهاية أولاً بتوقيت 5.51.9 دقائق، فيما انتزع «جمران» لحمد سهيل سالم الخييلي ناموس الشوط الرابع للجعدان الحقايق، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.53.5 دقائق.

وفي الشوط الخامس كانت «الداودية» لأحمد سالم سهيل بالشرقي العامري على موعد مع المركز الأول، بعد أن نجحت في التفوق على منافساتها، وقطعت مسافة الشوط في 5.50.9 دقائق، بينما انتزعت «لوم» لعبد الله سعيد الهشامي ناموس الشوط السادس بتوقيت 5.55.7 دقائق.

وقدّم القعود «بو الأبيض» أداءً لافتاً، وأهدى مالكه علي كرامة عيضة العامري ناموس الشوط السابع، وقطع مسافة الشوط في 5.49.7 دقائق، محققاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات الحقايق أمس، فيما حلقت «العزوم» لمبارك خميس الكتبي بلقب الشوط الثامن، وأحرزت المركز الأول بتوقيت 5.55.5 دقائق.

وفي الشوط التاسع نجحت «سعادة» لعبد الله عبد الهادي عبيد الزعبي في الإعلان عن نفسها بقوة في شوط الأبكار، وتوّجت بالمركز الأول محققة توقيتاً زمنياً قدره 5.56.0 دقائق، أما الشوط العاشر فكان من نصيب «الذيبة» لسعيد شطيط الشامسي بتوقيت 5.53.8 دقائق.

وتألقت «علاج» لمبارك محمد العامري في الشوط الحادي عشر، واستطاعت الظفر بلقب الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق في 5.54.1 دقائق، بينما انتزعت «مزاحة» لعبد الله محمد المري ناموس الشوط الثاني عشر مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5.52.3 دقائق.

وفي الشوط الثالث عشر المخصص للجعدان أهدى «حبشان» مالكه عيد ساري المزروعي المركز الأول وجائزة الشوط الذي أنهاه في توقيت زمني قدره 5.53.6 دقائق، كما انتزعت «الظبي» لمطر عبد الله الشامسي ناموس الشوط الرابع عشر المخصص للأبكار، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5.51.3 دقائق.

كما أعلنت «أريام» لفالح ياسر الشامسي عن نفسها بقوة، بعد أن حلقت بلقب الشوط الخامس عشر للأبكار، وأنهت السباق في 5.53.3 دقائق، أما الشوط السادس عشر المخصص للجعدان فكان من نصيب «الشهم» لناصر عامر سعيد الغفلي بتوقيت قدره 5.52.9 دقائق.

وشهد الشوط السابع عشر فوز «خداعة» لنايف عودة سليمان العبيواني بلقب الشوط محققة زمناً قدره 5.53.8 دقائق، وفي الشوط الثامن عشر جاءت «وهم» لسليم علي حبيب الهاشمي في المركز الأول بتوقيت 5.51.1 دقيقة، بينما أسفر الشوط التاسع عشر عن فوز «شهاليل» لعلي عبد الله المري بناموس الشوط، والمركز الأول بتوقيت 5.56.6 دقائق.

وفي آخر أشواط الحقايق انتزع«صدام» لمحمد بن شطيط الشامسي الناموس، وأنهى السباق في المركز الأول بتوقيت زمني قدره 5.55.9 دقائق.

وتستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الحقايق على مدى 40 شوطاً، في اليوم الثاني للجائزة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، حيث الفترة الصباحة لأشواط الإنتاج، وينال الفائز بالمراكز الأولى في كل شوط 50 ألف درهم.

وفي الفترة المسائية سيكون الموعد مع 20 شوطاً للحقايق وستتنافس المطايا على 4 رموز، حيث ينال البطل في شوطي الأبكار خنجراً ذهبياً ومليون درهم، فيما يحصل الفائز في شوطي الجعدان على درع، إضافة إلى 800 ألف درهم.