سالم القاسمي يفتتح الدورة التدريبية للمبارزة العربية

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أول دورة تدريبية عربية لمدربي المبارزة، التي تقام بتنظيم الاتحاد العربي للمبارزة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للسلاح في المركز الأولمبي بالقاهرة وتستمر حتى السبت المقبل.

ويشارك بالدورة 35 مدرباً ومدربة يمثلون مختلف الدول العربية، ومن الإمارات كل من: الحكم الدولي واللاعب سلطان المازمي من نادي الشارقة والمدربتان ريهام حسين ونجوى عبد المعطي من نادي الشارقة للمرأة، والمدرب احمد عطية من نادي الوحدة. وحضر الافتتاح، الذي أقيم بمقر المركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري .

والذي قام بتكريم الشيخ سالم القاسمي لإهتمامه بحضور إفتتاح الدورة، وأثنى رئيس الاتحاد العربي على جهود جميع اللجان بالاتحاد في الفترة الأخيرة التي شهدت الكثير من الحراك العربي الرياضي المتمثل في الدورة التحكيمية للحكام العرب التي أقيمت في مركز إعداد القادة بدبي خلال الفترة من 12-16 سبتمبر الماضي.

والاجتماعات المتكررة للاتحاد العربي للمبارزة بحضور معظم الدول الأعضاء لمناقشة الأمور التي من شأنها تيسير العمل العربي المشترك في مجال المبارزة.

وأشار الشيخ سالم القاسمي إلى أن الاتحاد العربي يعمل على صقل وتنمية مهارات جميع عناصر اللعبة من حكام ومدربين وإداريين مؤكداً أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بجميع عناصر اللعبة بجميع البلدان العربية، وتوجه بالشكر إلى الاتحاد المصري للسلاح، للجهود المخلصة من أجل إنجاح هذه الدورة وتوفير الإمكانيات كافة من أجل نجاح العمل العربي الكبير.