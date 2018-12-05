سيرينا تظهر للمرة الثانية في بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة «فلاش للترفيه»، عن انضمام نجمة التنس الملهمة سيرينا ويليامز الفائزة بـ 23 لقباً في البطولات الكبرى «غراند سلام»، إلى كوكبة من ألمع النجوم المشاركين في نسخة هذا العام من بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام في الفترة بين 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وستنضم نجمة التنس إلى شقيقتها فينوس ويليامز للمشاركة في فئة السيدات من النسخة الحادية عشرة للبطولة، حيث ستتاح للمشجعين عشاق اللعبة، فرصة مشاهدة المواجهة القوية بين الشقيقتين في العاصمة أبوظبي، وتعد سيرينا، البالغة من العمر 37 عاماً.

واحدة من أهم لاعبات التنس في تاريخ اللعبة بالنسبة للكثيرين، وتتطلع حالياً لمعادلة الرقم القياسي المحقق في أكبر عدد من البطولات الكبرى «غراند سلام» والبالغ قدره 24 لقباً، إذا ما نجحت في حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة خلال شهر يناير المقبل، لذا ستتيح لها مشاركتها في بطولة مبادلة العالمية للتنس فرصة رائعة للاستعداد وشحذ مهاراتها قبل انطلاق هذه البطولة المهمة.

لقاء الأشقاء

وستلتقي سيرينا خلال مشاركتها في بطولة مبادلة العالمية للتنس هذا العام مع شقيقتها الكبرى فينوس ويليامز في مباراة حماسية منتظرة من جمهور وعشاق رياضة التنس في أبوظبي، وتتفوق سيرينا على شقيقتها فينوس في سجل المواجهات التي جمعت بينهما بواقع 18 انتصاراً مقابل 12 هزيمة، وكانت الشقيقتان قد التقتا في ثالث أدوار بطولة أميركا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

حيث تمكنت سيرينا من إحراز الانتصار بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-2، وتعليقاً على ثاني زيارة لها لأبوظبي، قالت سيرينا ويليامز: سررت جداً باللعب في أبوظبي العام الماضي، وأشعر بالحماس للعودة إلى هذه المدينة الجميلة ومقابلة المعجبين والجمهور مرة أخرى. وسألعب هذا العام ضد شقيقتي فينوس، لذا فإنها ستكون مواجهة خاصة بصورة أكبر.

مكانة البطولة

ومن جانبه، قال جون ليكريش، المدير التنفيذي لدى شركة «فلاش للترفيه»: «تسرنا جداً عودة سيرينا للمشاركة في البطولة مجدداً، وستكون مباراتها ضد شقيقتها فينوس إحدى المباريات التي لا يرغب عشاق التنس في تفويتها بكل تأكيد، وبصفتنا من الداعمين والمناصرين للسيدات في عالم الرياضة، يسرنا الترحيب بالشقيقتين في هذه البطولة الحماسية والتنافسية الشيقة.

ويؤكد المستوى العالي للاعبين المشاركين في هذا العام أهمية مكانة بطولة مبادلة العالمية للتنس في أجندة بطولات التنس العالمية، وعلى إرثها المتميز في كونها بطولة مثالية لبداية الموسم».

فعاليات

بالإضافة إلى المواجهات الشيقة والأجواء الحماسية داخل الملعب، تقدم بطولة مبادلة العالمية للتنس الكثير من الأنشطة الترفيهية خارج الملعب أيضاً، حيث من المقرر أن تستقبل قرية التنس زوارها بباقة رائعة من الأنشطة الترفيهية المختلفة يومياً طيلة الأيام الثلاثة للبطولة، وسيحظى عشاق التنس والعائلات بتجارب غنية في عالم التنس.