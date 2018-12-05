بطولة «أم الإمارات» لرماية السيدات تنطلق في العين اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من بطولة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

حيث يبدأ التدريب الرسمي للراميات المشاركات في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، فيما تقام المنافسات الرسمية للأطباق والمسدس مسافة 25م يومي غدٍ وبعد غدٍ، بمشاركة 21 دولة تتنافس في رماية الأطباق والبندقية والمسدس، وقد أكمل نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الأيام الماضية استعداداته للحدث.

وأكد أحمد الجابري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن الحدث بدأ يشق طريقه بثبات ونجاح كبير، ما يعزز فرص تحقيق أرقام قياسية للمشاركة من حيث عدد الراميات أو الدول، ووجه الشكر إلى رعاة البطولة.

ومن جانب آخر، أعلن اتحاد الرماية والقوس والسهم، جوائز بطولة زايد للرماية 2018، التي تنطلق يوم غدٍ، تتجاوز نصف مليون درهم، وأن هناك مكافآت إضافية للأرقام العالية إلى جانب الجائزة الخاصة بالترتيب العام شحذاً لهمم الرماة المشاركين والارتقاء بالمستويات، وتتزامن بطولة زايد للرجال مع بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للسيدات هذا العام، مما يعطي زخماً كبيراً في الترويج للدولة.

حيث تشهد البطولتان مشاركة واسعة من أبرز نجوم ونجمات العالم، بخلاف الاهتمام الإعلامي الكبير للحدثين، ولعل الأضواء سوف تسلط غداً على منافسات الرجال خاصة في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، سيما وهي تحفل بمشاركة أبطالنا وفي مقدمتهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف فطيس ومحمد حسن.