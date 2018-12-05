114 محملاً في سباق اليوم الوطني للشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي يقام بعد غدٍ الجمعة بالعاصمة أبوظبي.

ويقام السباق لمسافة 20 ميلاً بحرياً بمشاركة 114 محملاً شراعياً، وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 3 ملايين درهم جوائز للفائزين وثلاث سيارات جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

بحار الموسم

وسوف تحدد نتيجة سباق بعد غدٍ هوية بحار الموسم لفئة 43 قدماً، حيث سيتم تكريمه خلال حفل خاص يقيمه النادي نهاية الشهر الجاري، وتحدد نتيجة السباق بطل سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً هذا الموسم، إذ يتصدر المحمل «داحس» الترتيب العام بعد أول جولتين برصيد 138 نقطة، فيما يأتي «عاتي» ثانياً برصيد 136 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي «أطلس» صاحب لقب الأريام برصيد 136 نقطة.

احتفال وطني

وقال أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، إن إطلاق اسم اليوم الوطني على السباق الختامي لفئة 43 قدماً يأتي في إطار سعي النادي الدائم للاحتفال بالأحداث الوطنية على قلب كل إماراتي، خصوصاً وأن الرياضة، خصوصاً التراثية، جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي.

ووجه الرميثي التهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات بشكل عام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين، مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على قلب كل شخص على أرض هذا الوطن، وهي السبب الرئيسي في قوة ووحدة الإمارات، ومثال يحتذي به العالم أجمع في الاتحاد القوي.