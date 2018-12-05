«هوكي الجليد» يستهل مشوار التحدي الآسيوي أمام ماليزيا غداً

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

يستهل منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، مشواره، في بطولة كأس التحدي الآسيوي تحت عشرين سنة، غداً أمام منتخب ماليزيا صاحب الأرض والضيافة.

وتشهد البطولة القارية، التي تستمر حتى الأحد المقبل، مشاركة، أقوى الفرق الآسيوية في المستوى الأول، وهي الإمارات والفلبين وقيرغيستان وماليزيا المضيفة، وسيلعب منتخبنا مباراته الثانية أمام نظيره الفلبيني بعد غدٍ، ويختتم مبارياته في البطولة مع قيرغيستان يوم الأحد المقبل، ويتطلع منتخبنا للمنافسة وتحقيق مركز متقدم، بعد حصوله على المركز الثالث في أولى مشاركاته العام الماضي.

وتعتبر جميع مباريات المنتخب في المستوى الأول من البطولة من العيار الثقيل ولا تقبل القسمة على اثنين، وكان منتخب الإمارات الوطني لهوكي الجليد تحت عشرين سنة، قد أقام معسكراً تدريبياً في أبوظبي استعداداً للبطولة لمدة أسبوعين، تحت إشراف الجهاز الفني، حرص من خلاله اللاعبون على الاستعداد الجيد للبطولة.

إضافة إلى مشاركة لاعبي المنتخب في مباريات الدوري، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وكذلك في بطولة كأس رئيس الدولة، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، ومن خلال برنامج الاستعداد، يحرص المنتخب على تحقيق أفضل النتائج، خاصة أن جميع مباريات البطولة قوية، ومن دور واحد فقط.

ويقابل فرق ذات خبرة كبيرة، ويرأس البعثة، خالد الحبسي مدير المنتخب، وتضم المدرب سيرهي بيالو ومساعد المدرب فيتالي ساوكو ووارين ارجونا للعلاج الطبيعي، فيما تتألق قائمة منتخبنا من اللاعبين: محمد الكعبي، أحمد العامري، على الهرمودي، عبد الرحمن الحوسني، سيف الحوسني، سلطان الحوسني، زايد الكعبي، زايد الكثيري، عيسى المحيربي، عبيد المحيربي، إبراهيم التميمي، سيف العتيبة، عبد الرحمن الساعدي، محمد الطنيجي، سعيد الزعابي، فهد مبوانا، أحمد الفارسي.