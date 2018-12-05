الكيني كيبشوغي والكولومبية إيبارغوين الأفضل في جوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى 2018



اختير العداء الكيني اليود كيبشوغي ولاعبة الوثبة الثلاثية الكولومبية كاترين ايبارغوين أفضل رياضي ورياضية للعام 2018 في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء في موناكو.

وتفوق كيبشوغي على الفرنسي كيفن ماير الذي حطم الرقم القياسي هذا العام في المسابقة العشارية.

وكان كيبشوغي حقق رقما خارقا في سباق ماراتون (42.195 كلم) برلين مسجلا 2.01.39 ساعة، وسبق له ان توج بطلا للعالم في سباق 5 الآف م في بطولة العالم العام 2003 في باريس عندما تفوق حينها على الأسطورتين المغربي هشام الكروج، والاثيوبي كينينيسا بيكيلي.

وسبق لكيبشوغي ان أحرز برونزية سباق 5 الآف م في الألعاب الأولمبية في أثينا، والفضية للسباق ذاته في أولمبياد بكين بعدها بأربع سنوات، ثم الميدالية الذهبية في ألعاب ريو دي جانيرو في سباق الماراتون.

ولم يخسر كيبشوغي أي سباق ماراتون شارك فيه منذ عام 2013.

وفي فئة السيدات، كان الفوز من نصيب الكولومبية إيبارغوين التي لم تخسر في أي من مشاركاتها الثماني في مسابقة الوثبة الثلاثية وانهت العام بافضل رقم عالمي مقداره 14.96 متر.