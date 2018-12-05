دبي تستضيف 3 مسابقات في الحدث

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تستضيف دبي خلال مسابقات الألعاب العالمية، رياضة السباحة في مجمع حمدان الرياضي، بينما تقام مسابقات ألعاب القوى في نادي ضباط شرطة دبي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للسباحين المشاركين للتنافس ضمن مسابقة المياه المفتوحة في مياه الخليج العربي في شاطئ «لا مير» بجميرا، وتأتي هذه المنافسات ضمن 24 رياضة للأولمبياد الخاص في الدولة، علماً بأن أبوظبي تنظم بقية المنافسات في ثمانية مواقع رياضية أخرى ذات مستوى عالمي.

ومن خلال استضافة دبي ثلاث مسابقات رياضية فردية التي تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين يصل عددهم إلى 3100 لاعب، ستتاح الفرصة أمام المشاركين للخوض في تجربة متميزة في عدد من أفضل المرافق الرياضية في الإمارة، وكذلك للتعرف على ما يمكن أن يقدمه المشهد الرياضي المحلي للعالم.