الإمارات تتصدر الوعي بمبادرات الحكومة

Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكد 76 بالمئة من سكان دولة الإمارات، بأنهم على دراية بالمبادرات الحكومية التي تتعلق بذوي الإعاقة، مقابل 65 بالمئة في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استعراض

وتم استعراض نتائج الدراسة التي نفذتها شركة «نيلسن» في مؤتمر «قمة الألعاب التضامنية» والتي أقيمت بمناسبة تبقي 100 يوم على انطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019. وتعد الدراسة التي نفذت بناءً على طلب اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 والمكتب الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتهدف إلى تقديم فهم أفضل لنظرة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.