وفاة الملاكم الألماني ماركوس باير بمرض خطير

المصدر: د ب ا

توفي الملاكم الألماني السابق ماركوس باير بطل العالم السابق عن عمر يناهز 47 عاماً.

وقال فولف- ديتير جاكوبي، مخرج البرامج بشبكة "أم دي أر" التي كان باير يعمل بها كناقد، إن عائلة باير أبلغته "الاثنين" بوفاته بسبب مرض خطير.

وفاز باير بلقب السوبر العالمي للوزن المتوسط للمرة الأولى أمام البريطاني ريتشي وودهال في 1999، واستعاده للمرة الأولى في 2003، ثم مرة أخرى في 2005 بالضربة القاضية أمام الإيطالي كريستيان سانافيا.

وفاز باير بـ35 نزالا من أصل 39 نزالا خاضه خلال مشواره في عالم الاحتراف.

وتأتي وفاة باير بعد شهرين من وفاة بطل عالم ألماني آخر هو جراسيانو روكتشيجياني، بحادث في صقلية.