اجتماع تنسيقي بين الشطرنج الآسيوي والدولي في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، اجتماعاً تنسيقياً أول من أمس، في دبي، مع ممثلي الاتحاد الدولي للشطرنج، وهم فيكتور بولجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي.

وبيرك بلجابييف مستشار رئيس الاتحاد الدولي، في حضور كاستو ابوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومهرداد بهلوان زاده الأمين المالي، وسامي سفاريني رئيس منطقة غرب آسيا، واستعرض الجانبان ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات المكتب الرئاسي للاتحاد، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، وشارك فيه هشام الطاهر، ممثلاً للقارة الآسيوية.

والذي تم الاستناد عليه كإطار عام لخطط المرحلة المقبلة في ما يخص برامج التطوير في كافة الجوانب، وناقش الطرفان ترشيحات الشخصيات الآسيوية من دول القارة الصفراء في لجان الاتحاد الدولي المختلفة، التي تم تخفيضها من 24 لجنة إلى 16 لجنة بالتعيين، بالإضافة إلى 3 لجان تم اختيارها بالانتخاب، وتم الوصول إلى اعتماد أكثر من 85 % من الأسماء الآسيوية التي تم تقديمها.

وكانت الأسماء التي تم إعادة النظر بها، بسبب عدم توافقها مع المعايير التي استحدثتها الاتحاد الدولي، وأشاد المدير التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي، بالترشيحات الآسيوية للجان الاتحاد الدولي، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي كان في مقدم الاتحادات القارية التي أحسنت الاختيار.

وأوضحت مبررات الترشيح، وخبرات المترشحين، كما تم خلال الجلسة، وضع تصورات أولية حول كيفية التعامل مع مخصصات الموازنة المالية، التي تقرر مضاعفتها أربعة أضعاف، لدعم البرامج والأنشطة، وتطوير الاتحادات في ربوع القارة.