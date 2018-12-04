صراع بين شباب الأهلي والشارقة على صدارة دوري اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يعود دوري رجال اليد للدوران اليوم، ويشهد أربع مباريات لحساب الجولة الثانية، وفيها يحل الشارقة حامل اللقب ضيفاً على شباب الأهلي، في أقوى مواجهات اليوم، في صراع ثنائي على الصدارة.

فيما يحل الجزيرة ضيفاً على النصر، ويستقبل العين فريق الظفرة، ويستضيف الوصل بمعقله في زعبيل فريق الوحدة، ويغيب عن الجولة فريق بني ياس، وتبرز في الواجهة مباراة الصدارة، التي تشهد أحداثها، صالة مكتوم بن محمد، حيث موقعة العيار الثقيل التي تجمع شباب الأهلي أصحاب الأرض، مع فريق الشارقة بطموحات مشتركة للفريقين، حيث يستهدف كل منهما تجاوز الآخر، وحصد النقاط بالفوز حتى لو جاء على حساب الأداء، لاعتلاء قمة المسابقة.

وكان الشارقة، قد بدأ مشوار رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على فريق العين 27/‏‏23، في الجولة الأولى، وبدوره فاز شباب الأهلي على الجزيرة 26/‏‏24.

وتتشابه أوراق الفريقين، وتتكامل صفوفهما، وستبقى المباراة خاضعة لكافة الاحتمالات، رغم أن الشارقة، سبق وحقق الفوز على مستضيفه شباب الأهلي مرتين هذا الموسم في كأس السوبر وكأس الإمارات، واللتين حصد لقبيهما الملك، وسيشارك مع شباب الأهلي للمرة الأولى المحترف البحريني حسين الصياد الذي حل بديلاً للتونسي سليم الهدوي.