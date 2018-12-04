سالم يستعيد صدارة «عربية الشطرنج»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استعاد لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن صدارة البطولة العربية الفردية للشطرنج على كأس زايد المقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.

وتمكن سالم عبد الرحمن من العودة إلى القمة عقب فوزه في الجولة السادسة على التونسي أمير زعبي ورفع رصيده إلى 5 نقاط، مستفيداً من خسارة الجزائري بلال بالحسيني الذي تصدر في الجولة الماضية أمام المغربي هشام حمدوش، ويتساوى بلال وهشام حمدوش ورأفت عيسى في المركز الثاني برصيد 4.5 نقاط، بينما تراجع لاعبنا سعيد إسحاق إلى المركز الثامن بعد خسارته من الأردني رأفت عيسى.

وتعادل المصري أحمد عدلي مع اليمني بشير القديمي وجاء عدلي في المركز الخامس والقديمي السادس ومحمد تيسير في المركز السابع فيما تراجعت نتائج لاعبينا عمران الحوسني إلى المركز الثاني عشر وإبراهيم سلطان في المركز العشرين برصيد 2.5 نقطة وعلي عبدالعزيز في المركز 22 برصيد نقطتين.

الشطرنج السريع

وتوج المغربي هشام حمدوش بلقب بطولة الشطرنج السريع على كأس أركادي رئيس الاتحاد الدولي الجديد، بعدما سجل 5.5 نقاط في 7 جولات وسط مشاركة 20 لاعباً، وجاءت صدارة حمدوش بكسر التعادل عن الجزائري بلال بالحسيني الذي سجل نفس النقاط، وحصل بلال على الميدالية الفضية فيما جاء في المركز الثالث الجزائري محمد حدوش في المركز الثالث برصيد 4.5 نقاط.

فيما نجح لاعبنا الناشئ عمار السدراني في إنهاء المشاركة في المركز السادس برصيد 4 نقاط، وهي نتيجة إيجابية للاعب الموهوب مع مشاركة الأساتذة الكبار الذين تصدروا المشهد، وفي ظل غياب سالم عبدالرحمن وسعيد إسحاق وعمر نعمان عن البطولة، وتصدرت المصرية شروق وفا منافسات السيدات، بعدما سجلت 6 نقاط في 7 جولات، بمشاركة 22 لاعبة.

وجاءت في المركز الثاني الجزائرية حياة طوبال برصيد 5.5 نقاط، وفي المركز الثالث الأردنية بشرى الشعيبي وسجلت 5 نقاط، وجاءت لاعبتنا روضة السركال في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، وعائشة سرحان المعيني في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، وعوشة الشامسي في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.

احتفالية كبيرة

واحتفلت اللجنة المنظمة للبطولة العربية باليوم الوطني 47 للدولة، وسط مشاركة جميع اللاعبين والوفود العربية الذين حرصوا على التواجد في مقر البطولة والتوشح بالعلم الإماراتي وتقطيع الكعكة التي قدمتها اللجنة المنظمة للبطولة.

وتوزيع الهدايا التذكارية لجميع الحضور، تقدم الاحتفال المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج ومهدي عبدالرحيم مدير البطولة ومحمد الحسيني المشرف الفني ومحمد عبدالله المدير الفني لاتحاد الشطرنج بجانب رؤساء الوفود العربية واللاعبين المواطنين والعرب .

كما حضر وفد الاتحاد الدولي للشطرنج والذي حرص على المشاركة والتوشح بعلم الإمارات وتهنئة اللجنة المنظمة باليوم الوطني، وبدأت الاحتفالية التي استمرت على مدار 30 دقيقة قبل انطلاقة الجولة السادسة للبطولة، بالسلام الوطني للدولة والتقاط الصور التذكارية وتقطيع الكعكة وتوزيعها على الحضور.

شاهندة تتقدم

في بطولة السيدات للفردي، على كأس زايد، تقدمت للصدارة المصرية شاهندة وفا برصيد 5 نقاط وفي المركز الثاني الجزائرية أمينة مزيود برصيد 4.5 نقاط متساوية مع المصرية شروق وفا، والجزائرية صابرينا الأطرش، فيما جاءت لاعبتنا روضة السركال في المركز السابع برصيد 3.5 نقاط وهي أفضل نتائج لاعباتنا في هذه الجولة.