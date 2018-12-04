صقر بن سعود القاسمي يشهد احتفالات التعاون باليوم الوطني

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس نادي التعاون الرياضي الثقافي، الاحتفالات الوطنية التي نظمها النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

وأكد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أن الاحتفالات التي تشهدها الدولة بمناسبة ذكرى قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر تحمل الكثير من معاني الوفاء والاعتزاز والفخر بالمنجزات الحضارية والعمرانية والاجتماعية، التي تحققت في ظل الدولة الاتحادية التي أسسها المغفور له، بإذن الله تعالى، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأرسى دعائمها على أسس الحكمة والعدالة والمحبة وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وكانت الاحتفالات قد بدأت بعزف السلام الوطني ثم عروض لفرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة إلى جانب الفقرات الغنائية والرقصات والأهازيج الشعبية لفرقة الشحوح الحربية، فيما ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

حضر الاحتفالات عبدالله حسن حماد الشحي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون الثقافي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة، الذين عبّروا عن فرحتهم بالحدث.