«المواي تاي» يغادر إلى الصين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

غادرت البلاد مساء أول من أمس، بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي إلى مدينة مكاو بالصين للمشاركة في منافسات بطولة آسيا التي تنطق اليوم وتتواصل حتى 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة 20 فريقا، وترأس البعثة التي تتكون من 14 فردا ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وعمر النعيمي المدير الفني، وسنيت سامات المدرب العام، وعصام بوكدير المدر، و5 لاعبين هم: الياس حبيب علي.

ونور الدين سمير، زكريا الجماري، أمين المعتصم، ومحمود خليفين، كما تضم عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام وطاقم حكام الاتحاد الدولي المكون من: أحمد الخشوعي، محمد المحضار، وعبدالله معيوف، ومشاري المنصوري.

وحث عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج البعثة قبل مغادرتها عبر مطار أبو ظبي الدولي على ضرورة المشاركة الإيجابية مواصلة للنتائج الرائعة التي تحققت على المستويات المحلية والإقليمية كافة وصولا للعالمية التي يتطلع لها الاتحاد الذي لم يكمل عامه الثاني، مؤكدًا بأن بطولة مكاو ستشهد تنافسا مثيرا بين المنتخبات المشاركة التي رفعت راية التحدي دعما لمسيرة اللعبة، نظرا لتواجد لاعبين كبار مميزين على المستوى الآسيوي.