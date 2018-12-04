عيسى السيد أول السنوكر في بطولة اليوم الوطني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق لاعب منتخبنا الوطني، عيسى السيد، لقب بطولة اليوم الوطني للسنوكر، التي اختتمت مساء أول من أمس، في نادي الاتحاد بالقوز في دبي، والتي نظمها اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، في الفترة بين 29-11 إلى 2 ديسمبر.

وجاء فوز السيد بعد تغلبه في المباراة النهائية على سيف الكتبي بنتيجة 4-2، وبدأ عيسى السيد مشواره في البطولة، بالفوز على نيتين ثم على عادل محمد، ثم في الدور نصف النهائي على محمود شهاب، قبل أن يواجه سيف الكتبي، الذي تخطى بدوره زين الإسلام في الدور الأول، ثم فاز على علي حيدر، وتغلب على عبد الله العطار في الدور نصف النهائي.

نتائج البلياردو

وفي صالة «آي زون» في أبو هيل، أسفرت النتائج الأولية لبطولة اليوم الوطني للبلياردو، عن فوز محمود خلف على إبراهيم عقل 9-7، ومحمد يوسف عطية على عمر النغيميش 9-4، وفرج الزعبي على عبد الرحمن مرسال 9-1، وعمر سالم على علي الكندري 9-5، وعبد السلام البلوشي على منتصر العراقي 9-5، وخالد الشمايله على وليد شاهل 9-1، ومحمد الحوسني على خالد سياف 9-6.

وعبد الواحد العوض على فهد الجويد 9-2، وعلي عباس على سالم الدرمكي 9-5، وأحمد فيروز على ناصر بوقمبر 9-7، ومحمد العتيبي على عبد الرحمن الخوري 9-8، وبلال طوبيشات على سلطان الشحي 9-2، وعبد الله القطان على أشرف حمود 9-4، وعبد الله النعيمي على ناصر صالح 9-3، وعمر عبد الرحمن على حسين فيروز 9-4، وإبراهيم البلوشي على محمد البشير وفهد الخصيمي على يوسف خليوي.