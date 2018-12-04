تتويج الفائزين في الاستعراض الحر والرملي بتل مرعب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الأبطال والمغامرون في الاستعراض الرملي والاستعراض الحر للسيارات، ضمن مهرجان اليوم الوطني الذي أقيم في تل مرعب بمنطقة الظفرة، بتنظيم من نادي ليوا الرياضي ولقيت البطولة نجاحاً كبيراً وإقبالاً من مختلف فئات الشباب والمجتمع خلال اليومين الماضيين، وفاز بسباق فئة «تي» في الاستعراض الحر كل من: محمد سالم الجنيبي، وسالم ثابت الساعدي، وهزاع سالم الهتمي، وفي فئة «إن» كل من:

علي عمر الظاهري، وسلطان هلال النعيمي، وحمد موسى البلوشي، وفي الاستعراض الرملي، تصدر فئة «الهيلوكس» عبد العزيز عبد الرحمن اللاصفه، وجاء ثانياً عبد العزيز صالح محمد، وحل ثالثاً محمد عبد العزيز، وفاز بفئة «8 سلندر» عبد العزيز محمد، وحل ثانياً حمداء فهدا، وثالثاً مهند سليمان العواد، وتصدر فئة «6 سلندر»، حمد موسى البلوشي، وجاء ثانياً سعيد خالد المزروعي.

وثالثاً عبد الكريم عبد الرحمن الفعيم، وأكد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي على النجاح الكبير للمهرجان في نسخته الثانية، والحضور الكبير الذي صاحب الفعاليات في كل فئات الاستعراض وقال: نجحنا في صناعة يومين رائعين في المهرجان، وجاءت الاحتفالية رائعة ومميزة باليوم الوطني من خلال إقامتنا لهذه البطولات والمنافسات الرائعة.