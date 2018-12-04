بن سليم يبحث تطوير الدراجات النارية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس نادي الامارات للسيارات والسياحة رئيس اتحاد الامارات للسيارات والدراجات النارية، في عمومية الاتحاد الدولي للدراجات النارية التي جرت أول من أمس في إمارة أندورا بأوربا.

حيث تم اختيار رئيس جديد للاتحاد الدولي للدراجات النارية وهو البرتغالي جورجي فيغاس، خلفاً للفنزويلي فيتو إيبوليتو الذي قضى 12 عاماً كرئيس للاتحاد، وكانت عمومية الاتحاد الدولي شهدت مشاركة 113 دولة اختارت الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للدراجات النارية، وشاركت في حضور حفل تكريم أبطال الموسم من نجوم الدراجات النارية على مستوى العالم.

وكان بن سليم بجانب مشاركته في اختيار الرئيس الجديد للاتحاد الدولي، شارك في اجتماعات بحث خلالها العديد من المواضيع المهمة التي استهدفت تطوير رياضة الدراجات النارية وزيادة شعبيتها على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وحرص بن سليم بطل الشرق الأوسط للراليات 14 مرة وأهم شخصية رياضية على المستوى العربي في رياضة الراليات على عقد عدة اجتماعات مع الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للدراجات النارية ومع عدد كبير من مسؤولي رياضة المحركات على مستوى العالم من الذين شاركوا في الحدث.