الجابر يتوّج «أدنوك للحفر» بالبطولة السنوية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، فريق شركة أدنوك للحفر بلقب دورة أدنوك ومجموعة شركاتها السنوية التي اختتمت بالصالة الرئيسية بنادي الجزيرة في أبوظبي ضمن فعاليات ومبادرات (عام زايد 2018) الرياضية والمجتمعية على مستوى الدولة.

والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم الشهيد واليوم الوطني 47، وشملت الدورة منافسات خماسيات كرة القدم، الكرة الطائرة، السلة وكرة اليد والتي ضمت 8 شركات.

جاء تتويج فريق أدنوك للحفر للمرة الثانية عشرة في مشوار الدورة التي بلغت عامها الـ (23) بفوزه المثير على فريق أدنوك البرية الوصيف الفضي، بعدما شهدت الجولة فوز (البرية) في مباراتي الكرة الطائرة بشوطين والسلة 28/‏‏38 وفوز (الحفر) في مباراتي اليد 7/‏‏11، وخماسيات الكرة بثلاثية نظيفة.

ختام

وفي ختام البطولة قام راعي الحفل الختامي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وغنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة أدنوك، وراشد سعود الشامسي مدير دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية بتتويج فريق شركة أدنوك للحفر الذي تقدمه عبدالله سعيد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة، وأنس أحمد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية.

ونال فريق أدنوك البرية الذي تقدمه فارس مكتوم المزروعي ميداليات المركز الثاني، كما نال فريق أدنوك للغاز الطبيعي المسال ميداليات المركز الثالث وحل فريق أدنوك الرئيسي في المركز الرابع.. وشمل التكريم نجوم الدورة وفي مقدمتهم الإداري المثالي نصر الشامسي (الغاز المسال) وأفضل لاعب للكرة الطائرة خالد حمدان (البرية)، والسلة أغيري (أدنوك) وكرة اليد عيد السويدي، والقدم يحيى بايا (الحفر).

إنجازات

بدوره، ثمن عبد الله ناصر السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الحفر رعاية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر لحفل الدورة.

مشيرا إلى تعاون أعضاء الفريق الرياضي، مما أسهم في المحافظة على الإنجازات الرياضية التي تحققت. فيما أكد أنس أحمد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة أدنوك للحفر بأن ما تحقق يعد بكل المقاييس إنجازا، وسيتم تكريم كل من أسهم في تحقيقه قبل أن يجف عرق الأبطال ليكون حافزا لمزيد من البذل والعطاء والتميز في كافة المجالات.