العين تحتضن بطولة «أم الإمارات» لرماية السيدات

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، بميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف وللعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة لأكثر من 21 دولة، يتقدمها عناصر منتخبنا الوطني، وتأتي أهمية البطولة الحالية في كونها الجولة الثالثة من النسخة الثانية، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة.

وفي عام زايد، طيب الله ثراه، وأعرب اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادته بإقامة البطولة للعام الثاني على التوالي في مدينة العين، التي شهدت انطلاقة النسخة الأولى، ووجه الريسي الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي وجهت بإقامة البطولة لدعم رماية السيدات في العالم والارتقاء بمستواهن، وشملت البطولة برعايتها ودعمها الكريمين حتى حلقت في سماء اللعبة.

وباتت قبلة لكل راميات العالم في مختلف صنوف الرماية «مسدس وبندقية وخرطوش»، وقال إنه لشرف كبير أن ننظم هذه البطولة التي شرفت برعاية ودعم أم الإمارات، وأثنى الريسي على تعاون وزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة واتحاد الرماية للقوس والسهم ومجلس أبوظبي الرياضي ووسائل الإعلام.

كما وجه الشكر إلى الجهات الداعمة للحدث والمؤسسات الراعية والداعمين للحدث على تعاونها الدائم والمستمر ودعمها للحدث، وإلى الاتحادات الرياضية للدول الشقيقة التي حرصت على المشاركة، مرحباً بالراميات المشاركات في البطولة، ومتمنياً لهن التوفيق وللتنظيم كل النجاح.