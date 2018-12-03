الرياضة الإماراتية تواصل الاحتفال باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصلت الرياضة الإماراتية احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات عبر تنظيم العديد من الفعاليات المميزة والتي حملت مسمى «اليوم الوطني»، ورفعت علم الدولة خلال المنافسات، وأكدت الاتحادات والأندية، أن الاحتفاء باليوم الوطني فرصة للاحتفاء بالمسيرة العظيمة للدولة، وتسليط الضوء على إنجازاتها التي جعلت منها علامة مضيئة في العالم.

ورفعت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة فريق الإمارات للبولو، عقب تتويج فريقها بالكأس الغالية «كأس اليوم الوطني»؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدة أن «الفرحة فرحتين».

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، أنه بعد مرور 47 عاماً، أثبتت الدولة قيادةً وشعباً قدرتها على النجاح والتفوق للوصول إلى ذروة الأمجاد والتميز والريادة.

من ناحية أخرى، سجلت مشاركة لاعبي الإمارات في بطولة اليوم الوطني للبلياردو رقماً قياسياً، كما نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عدداً من الفعاليات البحرية؛ بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 47، ويوم الشهيد بالتعاون مع جمعية صيادي الأسماك بدبا الحصن، من خلال مسيرات بحرية، شارك بها قرابة 50 يختاً وقارباً ضمت كافة الفئات الشعبية التي حرصت على المشاركة في التظاهرة، التي عبّرت عن حجم الحب الذي يكنه محبو وعشاق الرياضات البحرية من مواطنين ومقيمين للدولة، واستمرت المسيرات البحرية 3 ساعات وزينت القوارب المشاركة بأعلام الدولة، وعزفت موسيقى وطنية من فرق الموسيقى التراثية بإمارة الشارقة.

وشهد ميدان لهباب لسباقات الهجن، مساء أمس، تجمعاً إماراتياً فريداً في ماراثون لهباب للهجن العربية الأصيلة، والذي أقيم لمسافة 14 كيلومتراً؛ تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني، وشارك فيه 64 من شباب الإمارات أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وحقق «مكرم» بقيادة خالد علي النعيمي المركز الأول، ذلك بتوقيت 28:34:4 دقيقة، وحصل على السيف الذهبي وسيارة نيسان باترول يليه «صوغان» بقيادة ماجد العوضي بزمن 28:39:3 دقيقة، ونال الشداد الذهبي، ثم «متصوع» بقيادة راشد المسافري بتوقيت 29:11:3 دقيقة، وتسلم الشداد الفضي.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وماجد بن بليشة مدير ميدان لهباب بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.