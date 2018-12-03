بالحسيني يتصدر البطولة العربية للشطرنج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

انتزع الجزائري بلال بالحسيني صدارة البطولة العربية الفردية للشطرنج على كأس زايد المقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.

وصعد اللاعب الجزائري إلى الصدارة، عقب فوزه على لاعبنا سالم عبد الرحمن في الجولة الخامسة، في واحدة من مفاجآت البطولة، ليخطف بذلك بالحسيني المركز الأول برصيد 4.5 نقاط بفارق نصف نقطة عن سالم، الذي تراجع للوصافة للمرة الأولى من بداية البطولة.

وجاء ثالثاً المصري أحمد عدلي برصيد 3.5 نقاط، متساوياً مع المغربي محمد تيسير واليمني بشير القديمي والمغربي هشام حمدوش ولاعبنا سعيد إسحاق والتونسي أمير زعبي، وضمن نتائج لاعبينا، تعادل سعيد إسحاق مع بشير القديمي وفاز إبراهيم سلطان على زميله علي عبد العزيز، وتعادل عمران الحوسني مع عبد القادر ريس.

نتائج

وعلى مستوى نتائج السيدات، تصدرت المصرية شاهندة وفا قمة البطولة، وجاءت في المركز الثاني 3 لاعبات، هن الجزائرية أمينة مزيود والمصرية شروق وفا والجزائرية صابرينا الأطرش، وتحسنت نتائج روضة السركال وتقدمت إلى المركز السادس.

ومن جهة أخرى زار وفد من دولي الشطرنج يتكون من بيرك بيجابالييف مستشار رئيس الاتحاد الدولي وفيكتور بوليغان المدير التنفيذي مقر البطولة، وكان في استقبالهما الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي والمستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات وسامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي وحسين الشامسي الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي ورجائي السوسي الأمين العام المساعد ومحمد الحسيني مستشار الاتحاد العربي، وتأتي الزيارة من أجل تدعيم العلاقة بين الاتحادين.

دورة

وانطلقت أول من أمس دورة الحكام العرب، بقاعة فندق دبليو ماريوت، بمشاركة 20 دارساً من مختلف الدول العربية، وتستمر حتى بعد غد، وسيتم توزيع الشهادات على المشاركين في نهاية الدورة، ويحاضر في الدورة المحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

لا شكوى

أكد أسعد إسماعيل أنه رغم العدد الكبير المشارك إلا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولا توجد أية شكاوى من اللاعبين وليست هناك ملاحظات من جانب الحكام، ويشارك في تحكيم البطولة 8 حكام في البطولات الثلاث الكلاسيكي والخاطف والسريع، ومعظم الحكام من الإمارات وطبقاً لنظام الاتحاد العربي لا بد من وجود رئيس حكام من خارج الدولة.