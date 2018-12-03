سيطرة لسباحي «تراث الإمارات» على بطولة رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيطر سباحو نادي تراث الإمارات، على المراكز الأولى في بطولة صاحب السمو رئيس الدولة، لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والعمومي، التي نظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع بلدية أبوظبي، واتحاد السباحة في جزيرة الحديريات، أول من أمس، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين، وأحرز السباح أحمد محمد المرزوقي من نادي تراث الإمارات، الميدالية الذهبية في سباق 1 كم لمرحلة 12 سنة.

فيما جاء زميلاه سيف محمد الحوسني وسيف راشد الحمادي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، كما فاز فريق النادي في مرحلة 13 سنة لمسافة 3 كم، والمكوّن من السباحين سلطان أحمد آل علي، وسلطان عبد العزيز الغيث، وعمر حسن الحوسني، محمد راشد الحمادي، وحمدان محمد الحمادي، بالمركز الثالث في السباق، وتوج الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، وعدد من الحضور، وهنأ سالم الرميثي، كافة الفائزين في المنافسة، وأصحاب المراكز الأولى.

وأكد أن كأس رئيس الدولة للسباحة، هي الاحتفالية التي قرر النادي، بالتعاون مع الاتحاد، إقامتها وتنظيمها، ابتهاجاً بالمناسبة، وللمشاركة عبر الاحتفالات المتنوعة في مختلف أرجاء الدولة، وتوجّه الرميثي بالشكر إلى الجهات المشاركة في التنظيم، وأكد أن التعاون في إبراز الأحداث المختلفة، هو السمة التي تعكس النجاح دوماً لأي فعالية بحرية.