الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي يهنئ باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قدّم المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، خالص التهنئة لدولة الإمارات، حكاماً وأولياء عهود ومسئولين، والشعب الإماراتي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47، وكان الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، قد وصل إلى العاصمة أبوظبي أمس، وعبّر عن سعادته الغامرة بوجوده على أرض الإمارات في هذا اليوم، كي يشارك الشعب الإماراتي احتفالهم بيوم الاتحاد، حاملاً معه تهنئة لاعبي 196 دولة، وهم الذين سيشاركون في أكبر وأضخم ألعاب عالمية في تاريخ الأولمبياد الخاص الدولي، وهي دورة الألعاب العالمية في أبوظبي 2019، والتي تقام خلال شهر مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد عبد الوهاب، بما قدمته دولة الإمارات من دعم كبير إلى حركة الأولمبياد الخاص الدولي، والذي تمثل في استضافتها لثلاث ألعاب إقليمية، وكانت عام 2006 بدبي تحت مسمى «دورة زايد الخير»، وعامي 2008 و2018 بأبوظبي، إلى جانب استضافتها للعديد من الأحداث الإقليمية الخاصة بالأولمبياد الخاص، مثل تصفيات الشرق الأوسط لأول كأس عالم في كرة القدم الموحدة، والذي أقيم بشيكاغو.

وحصلت الإمارات على الميدالية البرونزية في هذه الكأس لأول مرة في تاريخها، وتمنى الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، مزيداً من الأمن والاستقرار والرخاء والتقدم لدولة الإمارات، في ظل التوجيهات السديد من قيادتها الرشيدة، مؤكداً ثقته الكاملة في نجاح دورة الألعاب العالمية المرتقبة في مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي.