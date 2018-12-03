25 لاعباً إماراتياً في «بلياردو اليوم الوطني»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

سجلت مشاركة لاعبي الإمارات في بطولة اليوم الوطني للبلياردو السنوية، التي تنظمها صالة «آي زون» في دبي، رقماً قياسياً، حيث وصل العدد 25 لاعباً، بزيادة 3 لاعبين عن مشاركتهم في نسخة العام الماضي، وانطلقت مباريات البطولة صباح أمس، بحضور عبد المنعم الختال رئيس اللجنة المنظمة، وعماد فرحات مدير البطولة، وضمت قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين، عدداً من نجوم المنتخب الوطني.

وشملت القائمة الكاملة للاعبين الإماراتيين، كلاً من محمد الحوسني، عمران سالم، صلاح الريماوي، أمين فكري، حسين فيروز، عبد الله جمعة، عماد مبارك، خالد الكمالي، مانع البادي، سالم مبارك فرج، معين مراد، محمد علي البلوشي، عيسى البلوشي، سلطان الشحي، خليفة الشحي، عبد الرحمن الخوري صلاح العوضي عبد الله الكتان محمد التميمي، محمد فيروز، سالم الدرمكي، عمر عبد الرحمن، عبد السلام البلوشي معيوف الهاجري، ناصر صالح، وعبد الله النعيمي.

البداية بالتصفيات

وبدأت البطولة بمرحلة التصفيات، التي يشارك فيها 96 لاعباً، بينهم نخبة من اللاعبين الخليجيين والعرب، ويقام الدور التمهيدي بنظام التصفية من مباراتين، وتستمر المباريات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، وستختتم البطولة الخميس المقبل، لتتويج الأبطال.

ومن بين أبرز اللاعبين العرب، يشارك النجم الأردني جلال الساريسي، والسعوديان عبد الواحد العوضي ومشعل الدوسري، والكويتي بدر العوضي، والشقيقان اللبنانيان مازن ومحمد برجاوي، والسوداني محمد يوسف، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية وعينية للفائزين، منها الجائزة النقدية 70 ألف درهم، مقدمة من رئيس اللجنة المنظمة، تقديراً منه للمناسبة الغالية.

فخر واعتزاز

وعبّر لاعبو المنتخب الوطني، عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في البطولة، التي تعبر بها أسرة اللعبة في الدولة عن فرحتهم الكبيرة بالمناسبة الغالية، وقدموا الشكر إلى عبد المنعم الختال راعي الحدث، رئيس اللجنة المنظمة، لحرصه على تنظيم البطولة سنوياً، وقال عمران سالم نجم منتخبنا الوطني، إن وجود عدد كبير من اللاعبين العرب، يعكس المستوى الفني القوي الذي حوّل البطولة لمنافسة عربية مميزة.

لا سيما والمشاركون يمثلون أبطال اللعبة في بلادهم، وأصحاب إنجازات معروفة على المستويين العربي والخليجي، وقال لاعب منتخبنا الوطني محمد الحوسني، إن بطولة اليوم الوطني، أصبحت ذات خصوصية لجميع اللاعبين في الدولة، والكل ينتظرها للتعبير عن فرحته في هذه المناسبة، وللظفر بإنجاز له طعمه الخاص.