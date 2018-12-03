انطلاق فعاليات ماراثون «أدنوك» اليوم

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

تنطلق اليوم، فعاليات وأنشطة القرية الرياضية لماراثون أدنوك أبوظبي، في حديقة بينونة الواقعة بين كورنيش أبوظبي وشارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تمهيداً لاستقبال عموم فئات المجتمع والمشاركين في الماراثون الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك ).

بينما يقام الماراثون يوم الجمعة المقبل، بحلته العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين، لمسافة 42 كم، حيث سينطلق في الساعة 6 صباحاً من أمام المقر الرئيسي لأدنوك على كورنيش أبوظبي، والذي سيكون النقطة الختامية للماراثون.

كما سينطلق في التوقيت ذاته سباق الـ 10 كم المجتمعي، في حين تنطلق السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 2.5 و 5 كم لمختلف الفئات والأعمار من فئات مجتمع أبوظبي، في الساعة 10 صباحاً.

فتح القرية الرياضية

وتفتح القرية الرياضية أبوابها مجاناً للجميع من اليوم، وستشهد تسليم المشاركين في الماراثون والسباقات المجتمعية حقائب السباق، كما تتضمن أجنحة لكافة الرعاة والداعمين للحدث العالمي.

كما ستقام خلال فعاليات القرية الكثير من حصص اللياقة البدنية واليوغا والعديد من التمارين الرياضية، بجانب المناطق الترفيهية للأطفال والشخصيات الرسمية لبطولات كأس العالم للأندية وكأس آسيا، إضافة لفرق موسيقية وعروض فنية.

أبرز المتسابقين

ويشهد الماراثون مشاركة أبرز الرياضيين العالميين ضمن فئة النخبة للرجال من بينهم، العدّاء الكيني أبراهام كيبتوم ومواطنه ستانلي بيوت، الفائز بماراثون نيويورك العالمي 2015، ومن إثيوبيا تشارك العداءة جيليت بوركا، والعداءة البحرينية إينيس شومبا شيبيشي.

وسيتم الإعلان عن المجموعة الكاملة من العدائين العالميين المشاركين في الحدث خلال مؤتمر صحفي يعقد قبل انطلاق الماراثون، بجانب الرياضيين الذين اعلنوا التحدي في الحدث الأول من نوعه، والذي يبرز معالم أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية ويشجع فئات المجتمع على جعل الرياضة نمطا للحياة اليومية.

جوائز

تبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار، وسينال بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني بكل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار، كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات.