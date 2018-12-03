الهاشمي: اليوم الوطني احتفاء بالمسيرة العظيمة للإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن الاحتفاء باليوم الوطني، فرصة للاحتفاء بالمسيرة العظيمة لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على إنجازاتها وخطاها الثابتة التي جعلت منها علامة مضيئة في خارطة العالم وأيقونة للتطور والتنمية.

ورفع الهاشمي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين.

وأضاف الهاشمي: بعد مرور 47 عاماً، أثبتت دولة الإمارات قيادةً وشعباً قدرتها على النجاح والتفوق في جميع المجالات لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون، الذين وقفوا إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للوصول بالإمارات إلى ذروة الأمجاد والتميز والريادة.

وأضاف النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: إننا في الاتحاد نجدد العهد والولاء لقيادة دولة الإمارات، ونؤكد على مواصلة مسيرة النجاحات محلياً وإقليمياً ودولياً، لرفع اسم الإمارات عالياً في جميع المحافل وبخاصة الرياضية، ونؤكد على فضلهم الكبير في دعم الرياضة والرياضيين، ونعتز بثقتهم الكبيرة بأبناء زايد، ونقدّر لهم جهودهم في سبيل بناء إماراتنا الحبيبة.