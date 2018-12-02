أصحاب الهمم.. إرادة قوية نحو التتويج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كان لأصحاب الهمم نصيب من الإنجازات الرياضية، التي رفعت راية الوطن في المحافل الخارجية، بعد أن نجح عدد كبير من الأبطال بالعزيمة والإصرار والإرادة القوية في بلوغ منصات التتويج، كان آخرها في أكتوبر من العام الحالي في دورة الإلعاب البارالمبية، التي أقيمت في جاكرتا، حيث حقق أبطال الإرادة 11 ميدالية ملونة، منها ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات.

وفي العام الماضي انتزع منتخب الرماية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في كرواتيا بمشاركة 25 دولة، 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وميداليتين فضيتين، إضافة إلى نجاحهم في بطولة العالم للشباب التي استضافتها سويسرا بتحقيق أكثر من 8 ميداليات ملونة، وغيرها من النجاحات التي تؤكد أن أصحاب الهمم يستحقون لقب أصحاب الإنجازات.