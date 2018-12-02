«بلياردو» اليوم الوطني ينطلق في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تبدأ اليوم، فعاليات بطولة اليوم الوطني للبلياردو بصالة «اي زون» في دبي، بمشاركة 11 دولة عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، مصر، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، سوريا وجزر القمر، ويرأس اللجنة المنظمة عبد المنعم الختال نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وعماد فرحات مديراً للبطولة، ورُصدت جوائز نقدية وعينية للفائزين.

وتستمر البطولة حتى الخميس المقبل بمشاركة نخبة من اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة لنجوم منتخب الإمارات، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 96 لاعباً وهو نفس العدد الذي شارك في نسخة العام الماضي، يبدأون مشوارهم بالدور الأول بنظام التصفية من مباراتين، وتحدد الساعة الحادية عشرة صباح اليوم لانطلاقة المباريات التي تقام في فترتي النهار والمساء، وتشارك الإمارات بأكثر من 20 لاعباً من بينهم نجوم المنتخب الوطني.

وعبّر عبد المنعم الختال رئيس اللجنة المنظمة، عن فخره واعتزازه بمواصلة تنظيم البطولة التي هي مناسبة غالية على الجميع، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات قاطبةً، مواطنين ومقيمين، وقال: «نسخة هذا العام حدثت فيها نقلة نوعية من ناحية عدد المشاركين وتنوع الدول العربية، حيث انضمت بعض الدول للمرة الأولى».

وقدم الختال الشكر لجميع الدول التي تشارك في التعبير عن فرحة اليوم الوطني المتزامنة مع يوم الشهيد، وأضاف: «المناسبتان غاليتان على الجميع، ومن هذا المنطلق حرصت اللجنة المنظمة على ترتيبها بما يناسب الحدث»، مشيراً إلى أن وصول عدد المشاركين لـ96 لاعباً، يبرهن على تميّز البطولة التي تقام لفئتي الزوجي والفردي، منوهاً بأن المنافسة تبدو قوية ومتكافئة بين عدد كبير من اللاعبين.

ورصدت اللجنة المنظمة، جوائز نقدية وعينية للفائزين، منها الجائزة النقدية 70 ألف درهم مقدمة من رئيس اللجنـة المنظمة تقديراً منه للمناسبة الغالية.