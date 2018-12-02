عبدالرحمن يتمسك بصدارة «شطرنج العرب»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تمسك لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بصدارة البطولة العربية الفردية للشطرنج على كأس زايد، المقامة حالياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بنادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 17 دولة. وواصل نجم الإمارات الأول في لعبة الشطرنج صدارته للبطولة بعدما حصد العلامة الكاملة من 4 جولات، بعدما فاز على الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل أفريقيا.

بينما الجزائري بلال بلحسيني في المركز الثاني برصيد 3.5 نقاط، بعد فوزه على المغربي محمد تيسير، وجاء في المركز الثالث 4 لاعبين برصيد 3 نقاط هم: اليمني بشير القديمي والمغربي هشام حمدوش ولاعبنا سعيد إسحاق والأردني رأفت عيسى، وتراجع أحمد عدلي إلى المركز السابع برصيد 2.5 نقطة، ومحمد تيسير إلى المركز الثامن بالرصيد نفسه من النقاط.

مسابقة السيدات

وفي مسابقة السيدات، تصدرت الجزائرية أمينة مزيود قمة البطولة برصيد 4 نقاط بعد نهاية الجولة الرابعة وهي اللاعبة الوحيدة التي سجلت العلامة الكاملة في كل المباريات، وجاءت في المركز الثاني المصرية شاهندة وفا برصيد 3.5 نقاط.

وفي المركز الثالث 5 لاعبات هن: شروق وفا وأميرة حمزة وصابرينا الأطرش ومايا جلول، والعراقية نبيهة سامي، فيما تراجعت نتائج لاعباتنا حيث جاءت عوشة الشامسي للمركز التاسع برصيد نقطتين، وروضة السركال بالرصيد نفسه في المركز العاشر، وعائشة سرحان المعيني في المركز الثاني عشر بنقطتين، ومريم عيسى في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين وياسمين علي في المركز الثامن عشر برصيد 1.5 نقطة.

وتلتقي في الجولة الخامسة أمينة مزيود مع شاهندة وفا، وشروق وفا مع نبيهة سامي وأميرة حمزة مع صابرينا الأطرش وبشرى الشعيبي مع مايا جلول وروضة السركال مع رانيا السلطي ومريم عيسى مع أميرة مرزوق وعائشة سرحان المعيني مع رزان الشعيبي.

تنظيم جيد

وأعرب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، عن رضاه لمستوى التنظيم ومرور البطولة بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الكوادر الوطنية باتت لها خبرة كبيرة في التنظيم ولا توجد شكوى ونرحب بكل الوفود العربية، ويسعدنا تواجدهم للاحتفال معنا باليوم الوطني وهذه الأيام الغالية على قلوبنا.

مشيراً إلى أن مستوى البطولة الفني مرتفع للغاية نظراً لوجود عدد كبير من الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى الوطن العربي، ولعل وجودهم في البطولة من أجل البحث على بطاقة تأهل لبطولة العالم، وجميع الأساتذة يتعاملون مع البطولة على أنها الطريق السهل للوصول إلى بطولة العالم بدلاً من الدخول في تصفيات قارية.

2019

يقام على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بعد غدٍ، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة وتحديد بطولات موسم 2019.