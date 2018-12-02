3 فعاليات لـ«شطرنج الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وسط احتفالية كبيرة وحضور جماهيري كبير، وتفاعل حيوي لافت بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع لجنة احتفالات الشارقة العديد من الفعاليات الشطرنجية والترفيهية، ضمن البرنامج الاحتفالي المقام في حديقة المنتزه الوطني بالشارقة، والذي كان على موعد مع أكثر من 30 فعالية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وكانت الفعاليات قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك النادي بثلاث فعاليات رئيسية هي الركن الخاص بالمكتبة الشطرنجية وتضمنت توزيع الكتب الشطرنجية والمجلات للزوار والمهتمين بتعلم اللعبة، واطلاعهم على أنشطة وبرامج النادي المختلفة.

الشطرنج المتتابع

كما شارك النادي بفعالية الشطرنج المتتابع والذي قدم فيه النادي ناشئه الموهوب راشد حسين الحمادي، للعب مع تسعة لاعبين من الجمهور المشارك دفعة واحدة، وشارك النادي بفعالية الشطرنج الاستعراضي على مسرح الفعاليات الرئيسي بحضور جماهيري كبير تفاعل بشكل لافت مع أطفال النادي المشاركين بالفعالية.

وجاءت المشاركة بالفعاليات على مسرح المنتزه، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، وخالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، وعدد من مسؤولي الهيئات والجهات والدوائر الحكومية.

مظاهر الاحتفال

وفي سياق متصل تزين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالأضواء والأعلام ومظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا إن احتفال النادي باليوم الوطني 47، يأتي وقد أرست الدولة صروحاً عديدة من الإنجازات الوطنية الرائدة، ومسيرتها الظافرة تستشرف مرحلة جديدة نحو تحقيق الأهداف، وتقديم نموذج من النجاحات معتمدة على سواعد أبنائها وطاقاتهم الإبداعية وقدرتهم على الابتكار، وأكد المعلا أن اليوم الوطني يوم فرح وسعادة لكل الإماراتيين والمقيمين على أرض هذه الدولة، وهو يوم لرد الجميل.