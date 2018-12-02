ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز بكأس البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز بكأس اليوم الوطني الـ47 للبولو، بعد تغلبها في المباراة النهائية على فريق الحبتور، وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت، أول من أمس، على أرض نادي ومنتجع الحبتور بدبي، ليسدل بعدها الستار على البطولة التي استمرت على مدار أسبوع. أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فقد سبقت المباراة النهائية، وجمعت بين فريقي مهرة وذئاب الحبتور، وفاز فيها فريق مهرة بستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، عقب أفضلية لعباً ونتيجة طوال أشواط المباراة الأربعة.

سعادة بالفوز

وقد أعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة فريق الإمارات للبولو، عن سعادتها وفريقها بالفوز بكأس بطولة العيد الوطني، واصفة الفوز بأنه جميل، وخاصة أنه جاء في المناسبة الأجمل على قلوبنا جميعاً، ويتزامن مع عام زايد، طيب الله ثراه. وأضافت الفارسة ميثاء، إن تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية في المناسبات الوطنية، وبمشاركة جماهيرية يعزز دور الرياضة في ترسيخ الانتماء للوطن وإعلاء شأنه والتفاني في الذود عنه.

وقالت سموها: «الفوز يمثل بداية جيدة لهذا الموسم، علاوة على أن البطولات التي تتزامن مع المناسبات الوطنية لها مذاق خاص، والفوز بها يمثل أهمية بالغة لفريقي»، وأضافت، «هذا الموسم الاستثنائي سيشهد العديد من البطولات بمختلف مستوياتها، ويبدو من خلال هذه البطولة وما سبقها من بطولات التحضير الجيد من قبل جميع الفرق».

نجاح البطولة

من جانبه، رفع خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب عن سعادته البالغة وأسرة المجموعة بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة، الذي يتزامن مع عام زايد، طيب الله ثراه، واعتبر أن البطولة ليس فيها فائز وخاسر، فالكل فائز لأنها مناسبة وطنية عظيمة في جوهرها ومبادئها وأهدفها والفرحة بها واجبة، لأننا نستلهم منها الكثير مما تحقق لاتحاد الإمارات على مدار هذه السنوات الرائعة بنتائجها التي أصبحت مثار إعجاب العالم أجمع.

تهنئة

هنأ الحبتور فريق الإمارات الفائز بنتيجة المباراة النهائية، وخص بالتهنئة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة الفريق، كما هنأ جميع المشاركين في البطولة وجمهور الحضور.