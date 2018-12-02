نهيان بن مبارك: «تي 10 الكريكيت» خطوة إبداعية

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، أن بطولة «تي 10 لرياضة الكريكيت» هي خطوة إبداعية نعمل على ازدهارها الدائم لوضع اسم الإمارات عالمياً في رياضة الكريكيت، وهذه هي الثقافة الدائمة التي أسسها زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان معاليه قد شهد أول أمس باستاد الشارقة الدولي للكريكيت، المنافسات الأخيرة من دوري تي 10، أكبر بطولة رسمية دولية في الكريكيت خلال العشر سنوات الأخيرة، بحضور عبدالرحمن بو خاطر رئيس مجموعة بو خاطر رئيس استاد الشارقة للكريكيت، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس نادي الشارقة للكريكيت عضو مجلس الإمارات للكريكيت، وزايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت المتحدث باسمه، وشاجي الملك أول رئيس لرابطة تي 10، بالإضافة إلى الجمهور الكبير الذي ملأ المدرجات من محبي وعشاق رياضة الكريكيت.

نجاح باهر

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان نقدم كل الشكر والتهنئة لدوري تي 10 على النجاح الباهر والملحوظ الذي قدموه، مؤكداً معاليه في بداية حديثه، أن دولة الإمارات هي بلد التسامح والسلام والوئام، حيث يعيش مواطنو أكثر من 200 دولة بالإمارات بسعادة وانسجام تام، بسبب البيئة الهادئة والمتناغمة التي تصنع الخطوات الإبداعية.

وتابع معاليه قائلاً إن دوري تي 10 حقق نجاحاً كبيراً هذا العام حيث كان يشارك العام الماضي 6 فرق لخوض 13 مباراة على مدار 4 أيام، بينما هذا العام شهد نجاحاً ملحوظاً بمشاركة 8 فرق لخوض 29 مباراة على مدى 12 يوماً بالإضافة إلى امتلاء المدرجات بمشجعي ومحبي اللعبة، ونفخر بهذا النجاح لأنه يضع الإمارات العربية المتحدة في خريطة الكريكيت العالمية، مؤكداً دعم مجلس الإمارات للكريكيت لرابطة دوري تي 10.

دعم اللعبة

وخلال مشاهدة معاليه إحدى مباريات تي 10 بين فريقي نورثورن واريوس-وراجيتس، متفقداً استاد الشارقة للكريكيت بعد نهاية المباراة تطرق للناحية الفنية قائلاً كان رجال المضرب يسيطرون على دوري تي 10، ولكن الآن أرى أن الرماة عادوا وبقوة للسيطرة على الدوري، وهو ما يزيد اللعبة إثارة واهتماماً.

وأضاف: نحن سنقدم كل الدعم للنسخة الثالثة التي تنطلق في أكتوبر 2019، وللتطور السريع الذي تشهده اللعبة، أتوقع أن أرى النسخة الثالثة الأكثر تميزاً في المنافسات العالمية في رياضة الكريكيت العام القادم.

فكرة الدوري

دوري تي 10 هو عبارة عن تنسيق احترافي لعشرة لاعبين من رياضة الكريكيت، تم إطلاقه بواسطة إدارة رابطة دوري تي 10 المعتمدة من مجلس الإمارات للكريكيت ومجلس الكريكيت الدولي، وهو أول دوري على مستوى العالم يتألف من عشرة لاعبين، ونشهد الآن النسخة الثانية التي أطلق خلال زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك موعد انطلاق النسخة الثالثة في 16 أكتوبر.

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قسمت اللجنة المشرفة على الحدث الفرق الثمانية على مجموعتين، يخوضون 29 مباراة على مدى 12 يوماً، هذا بخلاف مباراة ختام البطولة التي تقرر لها أن تقام مساء اليوم.