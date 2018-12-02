الجوجيتسو الإماراتي الأول عربياً

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

من الإنجازات التاريخية للإمارات فوز سعيد أحمد سعيد ببطولة العالم للشطرنج تحت 14 عاماً في المكسيك عام 1979، والذي مثل أول وأضخم إنجاز، نال به البطل الإماراتي إشادات واسعة وسجل به اسمه بأحرف من ذهب في كتاب الإنجازات، كما حققت البطلة روضة السركال ذهبية بطولة العالم تحت 8 سنوات بالبرازيل، بجانب فوزها بذهبية بطولة العالم للمدارس في العام الحالي بألبانيا دون 9 سنوات.

كما حقق الجوجيتسو نجاحاً كبيراً جعله الأول عربياً، والمنافس الأبرز عالمياً، بعد تحقيق العديد من الانتصارات، منها فوزه بـ9 ميداليات في الشاطئية بتايلاند 2014 منها 4 ذهبيات عن طريق البطل فيصل الكتبي، الذي توج بذهبيتين وطالب الكربي وخلفان حميد، وأيضاً إحراز 46 ميدالية في بطولة أميركا الوطنية منها 16 ذهبية، بجانب نجاحات الجوجيتسو في بطولة ميامي المفتوحة وبطولة أوروبا المفتوحة.

وفي بطولة «الآسياد، بجاكرتا مؤخراً حصل منتخب الجوجيتسو على 9 ميداليات «ذهبيتان و 5 فضيات وبرونزيتين» وكانت آخر الإنجازات فوز البطل عمر الفضلي بذهبية بطولة العالم بالسويد في وزن 56 كجم قبل أيام، وكلها إنجازات تجعل من الجوجيتسو صائداً للألقاب.