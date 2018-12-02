نيوزيلاندا بطلة «طيران الإمارات لرجبي السيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُوج منتخب سيدات نيوزيلاندا للرجبي مساء أمس بكأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، عقب فوزه في النهائي على نظيره الكندي 26 - 14، في مواجهة مثيرة شهدها ملعب ذا سيفنز بدبي وسط حضور جماهيري كبير.

وعزز هذا الفوز، الذي تحرزه نيوزيلاندا للمرة الرابعة بالبطولة في غضون 7 سنوات، صدارة «السراخس السود» على قمة الترتيب العام لسلسلة اتش اس بي سي العالمية لرجبي السيدات 2019، وجاء عقب تسجيل اللاعبة المتألقة تايلا نيثن محاولتين ثمينتين على الفريق الكندي، الذي خاض أول نهائي له في سباعيات دبي.

وتشغل كندا المركز الثاني على قائمة الترتيب العام للسلسلة برصيد 34 نقطة، تليها الولايات المتحدة في الثالث 32 نقطة، بينما انتقل الفريق الأسترالي، حامل اللقب، إلى المركز الرابع 28 نقطة، بعد فوزه ببرونزية دبي.

أفضل لاعبة

وقالت سارة غوس، قائد الفريق النيوزيلاندي التي فازت بلقب أفضل لاعبة في البطولة: «يتملكني شعور رائع، أحب اللعب في دبي لأنها من الأماكن المفضلة لي، أمضينا يومين رائعين وأنا فخورة بما قدمته الفتيات من جهود، وخاصة الجديدات منهن اللواتي سيتطورن أكثر مع مرور الوقت، وأنا سعيدة بهذا الفوز الذي تعاونت على تحقيقه جميع اللاعبات، بغض النظر عن من ارتدت القميص الأسود» وفازت سيدات أستراليا ببرونزية سباعيات دبي للرجبي عقب فوز صعب حققنه على الولايات المتحدة في الدور النهائي للحدث 26-21، في مواجهة تمكن فيها الفريق الأسترالي، حامل اللقب، من رد اعتباره أمام الولايات المتحدة بعد أن تمكنت الأخيرة من هزيمته في الدور الأول 22-17.

ونجحت نيوزيلاندا في طريقها إلى النهائي في إنزال هزيمة قاسية بالولايات المتحدة في نصف النهائي الأول 20-0، بينما تولت سيدات كندا مهمة حرمان الأستراليات من تحقيق فوزهن الثاني على التوالي في دبي، ويعود الفضل في ذلك إلى المحاولة التي سجلتها بيانكا فاريللا قبل نهاية المباراة بـ 15 ثانية، لتنتهي المواجهة لصالح كندا 15-10.

ختام

تختتم بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بنهائي الرجال الذي يقام في السابعة والنصف من مساء اليوم.