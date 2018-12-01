فوز الشارقة والنصر والوصل في دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق الشارقة فوزاً كبيراً على مضيفه العين بفارق 58 نقطة وبنتيجة 106-48 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في ختام الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري لكرة السلة والتي شهدت مواصلة النصر فرض نفسه شريكاً على الصدارة بفوزه على ضيفه الظفرة 81-65، وإلحاق صاحب الضيافة الوصل الخسارة الأولى لبني ياس بالفوز عليه 82-56.وعرف الشارقة كيفية تحقيق انتصاره العريض على العين وتحقيق النتيجة الأعلى في الجولة، وفرض هيمنته على المراحل الأربع للمباراة 33-19 و21-9 و34-11 و18-9.

ولم يجد النصر صعوبة في تخطي ضيفه الظفرة، بعد أن هيمن على نتائج المراحل الثلاث الأولى 31-17 و19-16 و20-13، فيما اكتفى الضيوف بنيل أفضلية في الفترة الرابعة 19-11.

وضرب الوصل بقوة خلال مراحل الشوط الأول من مباراته مع بني ياس وحسم الفترتين الأولى والثانية 26-16 و27-10، وشهد الشوط الثاني صحوة بني ياس وفاز بالفترة الثالثة 17 -15، وسرعان ما استعاد الوصل زمام المبادرة وفاز بالفترة الرابعة 18-12.

وبختام الجولة، اعتلت فرق الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي الصدارة بتساويها برصيد 6 نقاط ومنح فارق الأهداف الشارقة الصدارة على حساب الوصل وذهب المركز الثالث للنصر وجاء شباب الأهلي رابعاً، وتراجع بني ياس خامساً برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن البطائح السادس، وتساوت فرق العين، الجزيرة، الوحدة والظفرة برصيد 3 نقاط ونتح فارق الأهداف الجزيرة المركز السابع، والظفرة الثامن، والوحدة التاسع، والعين العاشر.